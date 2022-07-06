Фестиваль «Родная нить» прошел в Кемерове

Семейный фестиваль организовали в линейном парке бульвара Строителей. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Во вторник, 5 июля, в линейном парке бульвара Строителей в Кемерово прошел ежегодный фестиваль «Родная нить», посвященный Дню семьи, любви и верности.

Здесь каждый, независимо от возраста, смог найти для себя занятие по душе и заполучить приятные воспоминания.

Для всех участников были предусмотрены конкурсы, мастер-классы, выставки, фотозоны, розыгрыши призов, а также трехчасовая насыщенная концертная программа с фокусами, песнями и театральными постановками.

В конце гостей ожидала лотерея с розыгрышем подарков от спонсоров мероприятия. В ней смог принять участие каждый желающий, ведь все, что для этого требовалось - хорошо и с пользой провести время, следуя по маршрутной карте и попутно отмечаясь в разных «точках» парка.

Все, кто смог собрать необходимые отметки, испытали свою удачу в лототроне. Некоторым счастливчикам повезло даже по нескольку раз! Ну а тем, кого фортуна подвела, переживать вовсе не стоит: если сохранить свой маршрутный лист до следующего года, можно будет без проблем обменять его на еще один подарок.

Также гарантированные подарки получили многодетные семьи, пары, заключившие брак в этом году, и, разумеется, пары с «семейным стажем», созданные более 50 лет назад.

Последние с удовольствием поделились секретом семейного успеха, сойдясь во мнении, что главным в построении счастливой и крепкой семьи является умение слышать, любить и уважать друг друга.

Запланированный трехчасовой фестиваль оказался столь увлекательным, что не смог «вписаться в рамки» и продлился на целый час дольше.

Одним из ярких элементов праздника стал большой хоровод, после которого все присутствующие выстроились в длинную надпись «Родная нить».

- Желаю, чтобы мы чаще встречались, чаще роднились, чаще дружили во благо наших семей. И помните, наш девиз: «Великие дела рождаются в семье!», - выступила с речью Маргарита Куксина, организатор, которая и придумала этот фестиваль целых семь лет назад.

Напомним, «Родная нить» - это фестиваль, который нацелен на поддержание семейных ценностей и сплочение горожан.