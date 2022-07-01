Как интересно провести выходные в Кемерове

Фото: Филармония Кузбасса

«До свидания» под музыку Вивальди

Идем на закрытие концертного сезона камерного оркестра

Камерный оркестр филармонии Кузбасса под управлением Дмитрия Ганина закрывает концертный сезон и приглашает зрителей на свой концерт, посвященный творчеству великого итальянского композитора и скрипача-виртуоза эпохи барокко Антонио Вивальди. Его творчество не оставляет равнодушным никого. Может быть потому, что хотя Антонио Вивальди и был священником, его музыка не вписывалась в строгие церковные каноны. В своих мелодиях композитор рисовал мирскую жизнь. Его живая музыка была понятна и простолюдину, и аристократу. В самом узнаваемом и любимом сочинении композитора о временах года звучит шум урагана, веселье крестьянской пирушки, пение птиц и лай сельских собак. Сочинения Вивальди быстро завоевали популярность современников и заслуженно любимы последующими поколениями.

Родоначальник инструментального концерта и оркестровой программной музыки оставил после себя огромное наследие, которое по большей части было забыто после кончины. Лишь в первой половине XX века, после обнаружения в итальянских архивах рукописей Вивальди, начинается возрождение его музыки.

В программе камерного оркестра как раз и прозвучат менее известные широкой публике произведения гениального композитора.

Филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

т.: (384-2) 58-32-11

3 июня, начало в 18.30

Цена билетов: от 300 до 500 рублей

**********************************************************************************

. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Отмечаем День защиты детей

Ведем ребятишек развлекаться в первый день лета

В среду, 1 июня, в России отмечается День защиты детей. В разных местах Кемерова ребятишек ждет праздничная программа.

Например, одна из них начнется ровно в полдень на набережной реки Томь в Кировском районе города. Дворец культуры им. 50-летия Октября, совместно с Центром развития творчества детей и юношества Кировского района и с Детской школы искусств № 50, подготовил масштабное мероприятие, посвященное Дню защиты детей «Пусть всегда…». Дети и их родители смогут отдохнуть на свежем воздухе, посмотреть концертную программу из творческих номеров, активно провести время на игровых площадках, а также принять участие в различных мастер-классах.

Еще один праздничный концерт состоится возле Ледового дворца «Кузбасс». В нем примут участие лучшие детские коллективы. От Центральной детской школы искусств в концерте примет участие сводный хор младших классов. В исполнении юных артистов прозвучат веселые детские песни о лете, о каникулах, о детстве - российских авторов. Выступят вокальные ансамбли и хоровые коллективы.

Площадь у ЛДК «Кузбасс»

пр. Притомский, д.12

1 июня, начало в 10.00

Вход свободный