Как интересно провести выходные в Кемерове

Фото: Театр "Красный факел"

Спектакли по транзиту

В Кузбассе проходят гастроли новосибирских театров

Четыре новосибирских театра, в числе которых знаменитые «Глобус» и «Красный факел», покажут свои спектакли в Кузбассе в рамках фестиваля «Ново-Сибирский транзит». Также в списке участников - Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева и Новосибирский молодежный драматический «Первый театр». Фестиваль-тур приурочен к важной дате - 85-летию Новосибирской области, и одна из его задач - объединить регионы с помощью культуры. Все четыре театра постоянно принимают участие в крупных фестивалях, но довольно редко устраивают гастроли в соседние города. Поэтому этот проект призван изменить эту систему и «преодолеть культурную изоляцию».

«Красный факел» приготовил для зрителей спектакль «Дикая утка» по пьесе Генрика Ибсена, Театр Афанасьева - музыкальную комедию «Ханума», Первый театр - «Марьино поле» по пьесе Олега Богаева, а «Глобус» - бурлеск «Генерал и его семья» по роману осетинского поэта Тимура Кибирова.

Оценить игру новосибирских актеров жители столицы Кузбасса смогут с 12 по 15 июня, новокузнечане - с 14 по 17 июня. В обоих городах спектакли состоятся на сценах драматических театров.

Театр драмы Кузбасса

ул. Весенняя, 11

т.: (384-2) 36-53-75

12, 13, 14, 15 июня, начало в 18.30

Цена билетов - от 250 до 1000 рублей

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Фото: Кемеровский театр для детей и молодежи

Непростой путь к счастью

Смотрим сказку о четырех близнецах

Кемеровский театр для детей и молодежи приглашает юных зрителей и их родителей на сказку о поисках счастья. Как четыре вроде одинаковых человека проходят к нему каждый свой путь.

Сюжет сказки незамысловат. У дяди Петра было четверо сыновей, похожих друг на друга как четыре капли воды. И влюбились братья-близнецы в одну девушку - красавицу Бонку. Кому же достанется невеста? Тому, чья любовь окажется сильнее, а подарок невесте богаче.

Но лицо-то у братьев одно, а души разные, и пути к счастью и богатству они выбрали очень разные. Один стал разбойником, другой предпочел красивую и комфортную жизнь, третий стал добывать деньги хитростью и обманом…

Кто же в конце концов станет счастливым? Что дороже: живой цветок или браслет из чистого золота? Не торопитесь с ответом, этот вопрос не так прост, как кажется. Как и положено в сказке, все закончится хорошо, и победит настоящая любовь!

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

т.: (384-2) 36-79-68

10 июня, начало 11.00

Цена билетов: 250 рублей