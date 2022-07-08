«Подержали праправнука»: семейная пара кузбассовцев отметила 71 год совместной жизни

Зоя и Михаил Кириковы уже отметили благодатную свадьбу. Фото: Татьяна АНАНЬЕВА.

Семья кузбассовцев отметила 71 год семейной жизни

В четверг, 7 июля, состоялся Губернаторский прием в преддверии Дня семьи, любви и верности. Одна из приглашенных пар была из Димитрово Яйского района, недавно встретившая 71 год счастливой семейной жизни.

Зоя и Михаил Кириковы всю жизнь жили в деревне и работали в сельском хозяйстве. Тяжело представить, какие сложности судьба поместила в этот 71 год - и труд с 13 лет в лесу, и работа в военные годы, за которую Зое и Михаилу присвоили звание ветеранов труда, а также смерть двоих сыновей.

Несмотря на невзгоды, паре удалось пережить все трудности и стать родителями для четверых детей.

- Мы гордимся своими детьми. Они нам и постирают, и побелят. Даже с нами приехали (на прием, ред.), «вдруг вам плохо станет», - улыбаясь, делится Зоя Кирикова.

Не только дети готовы прийти на помощь к Зое и Михаилу - шесть внуков и восемь правнуков в любой момент в силах позаботиться о старших. Семья Кириковых может по-настоящему гордиться своим долголетием - им удалось подержать на руках своего первого праправнука!

- Надо любить друг друга, уважать. Как бы мы сошлись, если бы не уважали друг друга. Мы все пережили. Семья самое главное в жизни, - поделились секретом своей счастливой совместной жизни супруги Кириковы со всеми, кто желает сохранить любовь.