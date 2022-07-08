Директор Департамента угольной промышленности Минэнерго России Пётр Бобылев посетил объекты СУЭК в Кузбассе

Фото: СУЭК

В рамках рабочего визита в Кузбасс директор Департамента угольной промышленности Минэнерго РФ Пётр Бобылев посетил ряд предприятий и организаций, входящих в АО «СУЭК-Кузбасс». В состав делегации вошли заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Дмитрий Исламов и Министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев.

Внимание к вопросам развития угольной отрасли в последнее время усиливается в связи с растущим значением угля в мировом энергобалансе и необходимостью внедрения в практику подземной и открытой добычи угля самых современных стандартов промышленной безопасности, а также современных подходов к обеспечению экологической безопасности. Первым объектом посещения стал Центр подготовки и развития персонала (ЦПиРП), где группа гостей смогла познакомиться с образовательными возможностями АО «СУЭК-Кузбасс» для подготовки кадров и повышения квалификации сотрудников Компании. Системное повышение уровня квалификации персонала, направленных, в том числе, на безопасность производства – является одной из приоритетных задач СУЭК. Сегодня для ее успешного решения постоянно совершенствуется учебно-материальная база ЦПиРП, позволяющая ежегодно обучать по различным программам до 15 тысяч сотрудников компании.

Следующим пунктом программы стало сервисное подразделение компании - ООО «Сиб-Дамель». Этот самый крупный входящий в состав СУЭК завод, специализируется на производстве и ремонте горношахтного оборудования. В рамках программы импортозамещения здесь созданы цеха по ремонту силовой гидравлики и металлоконструкций секций механизированной крепи. Новое производство, оснащённое современными станками с ЧПУ, позволяет на высоком уровне осуществлять весь спектр работ по ремонту и восстановлению несущих металлоконструкций.

На шахте имени А.Д. Рубана Петр Бобылев побывал в действующем очистном забое, увидел труд горняков, управляющих механизированным комплексом, оценил уровень ведения горных работ.

- Для меня было первостепенно важным увидеть насколько сегодня безопасны условия труда горняков, - отметил директор Бобылев, – как влияет применение современных технологий на весь процесс угледобычи. Нововведения, которые внедрены на предприятиях «СУЭК-Кузбасс», облегчают работу шахтеров, она становится более интеллектуальной и безопасной, при этом повышается производительность труда. Очень важно также и то, что уже реально функционирует оборудование отечественного производства. В частности, системы предупреждения взрывов и контроля рудничной атмосферы. На шахте внедрены мощные ленточные конвейерные линии для выдачи угля на-гора, изготовленные здесь же, в Ленинске-Кузнецком на заводе «Сиб-Дамель». Разумеется, федеральным и региональным властям нужно приветствовать, поддерживать развитие таких крупных заводов в компаниях, а самим предприятиям максимально расширять линейку производимой продукции.