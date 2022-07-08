При поддержке угольщиков кабинет физиолечения Прокопьевской районной больницы оснащен новым медоборудованием

Фото: «Кузбасская Топливная Компания»

В рамках социально-экономического сотрудничества с администрацией Прокопьевского муниципального округа «Кузбасская Топливная Компания» оказала помощь ГБУЗ «Прокопьевская районная больница» в оснащении кабинета физиолечения новым медицинским оборудованием.

«Кузбасская Топливная Компания» направила около миллиона рублей на приобретение 15 современных медицинских аппаратов магнитотерапии, дарсонвализации, ультразвуковой терапии, электрофореза, ДДТ-терапии.

В больницу поступили современные аппараты: ЭМА Полюс-2М, УЗТ-1.07Ф, УВЧ 30 03 НанЭМА, УВЧ 80 НовоанЭМА, Искра-3М.

Фото: «Кузбасская Топливная Компания»

- Самым приятным приобретением стал аппарат Полюс 2-М. В отличие от старых аппаратов, он не только обладает высокой технологичностью, но и очень комфортен в использовании: допускается комплексная магнитотерапия одного пациента индукторами самых разных размеров. Такие нововведения позволяют принять большее количество пациентов за день, - рассказали в районной больнице.

Центральная районная больница – одно из ведущих лечебных учреждений Прокопьевского муниципального округа. Она обслуживает население Прокопьевского района численностью около 31 тыс. человек и частично жителей г. Прокопьевска. В кабинете физиолечения ежедневно проводятся около 70 сеансов терапии.

Физиотерапевтические методы лечения в зависимости от зоны и вида воздействия могут оказывать болеутоляющее, сосудорасширяющее, противовоспалительное, спазмолитическое, ранозаживляющее и иммунологическое воздействие на организм.

- Физиотерапия направлена не только на общее укрепление и оздоровление организма, но и на конкретный воспаленный орган. На ранних стадиях заболеваний физиолечение может назначаться самостоятельно, оно активно стимулирует естественные механизмы самооздоровления. На поздних сроках – в комплексе с медикаментозным лечением. Благодаря физиотерапии, в данном случае выздоровление проходит в два раза быстрее и эффективнее, - пояснил представитель ГБУЗ «Прокопьевская районная больница».