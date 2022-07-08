В Кузбассе в мероприятиях по случаю 100-летия ВГСЧ приняли участие делегации из 17 стран мира

Фото: пресс-служба АПК

В Кузбассе состоялся Международный слет горноспасателей. Мероприятия проходили в течение последних дней, а сегодня в ледовом дворце «Кузбасс» состоялось финальное торжество.

В торжественном концерте приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян. Поздравительную телеграмму в адрес участников направил президент России Владимир Путин.

- У нас уникальный регион - и своими природными ресурсами, и людьми, которые здесь живут. Кузбасс стал основным центром по добыче угля в России, по разработке технологий, связанных с добычей и обогащением угля, а также технологий, связанных со спасением жизней, - сказал во время выступления губернатор Сергей Цивилев.

Он отметил, что в ВГСЧ работают настоящие профессионалы и поблагодарил их за их труд, мужество и благородство.

Фото: пресс-служба АПК

На мероприятии состоялось награждение горноспасателей ведомственными и региональными наградами. Так, Александру Гаврику из Новокузнецкого ВГСО был вручен «Орден мужества». Командир взвода Кемеровского ВГСО Андрей Ходаков получил орден «За заслуги перед Отечеством 2-ой степени». Помощнику командира Кемеровского ВГСО Василию Артемову и помощнику командира Новокузнецкого ВГСО Евгению Копытину присвоены почетные звания «Заслуженный спасатель РФ».

Также награды получили победители Всероссийских соревнований по тактической подготовке работников аварийно-спасательных служб и формирований, выполняющих горноспасательные работы. Лучшей стала команда филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ», 2-е место заняла команда филиала «Прокопьевский ВГСО» ФГУП «ВГСЧ», 3-е место - команда ФГКУ «Национальный горноспасательный центр» из Новокузнецка.

Сегодня также состоялось пленарное заседание по вопросу развития горноспасательного дела в России. Заместитель министра МЧС России Александр Чуприян рассказал, что в 2023 году в Кузбассе будет построен аэромобильный национальный горноспасательный центр.

- Он будет уникальным по своей значимости, по объемам, по возможностям профподготовки не только горноспасателей, но и шахтеров, добровольцев и представителей других профессий, связанных с добычей угля, - сказал Александр Чуприян.

Напомним, что всю неделю в Кузбассе проходили юбилейные мероприятия, в которых принимали участие представители МЧС России, международной горноспасательной организации, ветераны подразделений ВГСЧ, руководители горнодобывающих предприятий и организаций-производителей горноспасательной техники. Сегодня на Московской площади работала выставка горноспасательной техники и оборудования, для детей были организованы интерактивные площадки, развлекательная программа, конкурсы, выступления коллективов.

Фото: пресс-служба АПК

Фото: пресс-служба АПК

Завершился праздник концертом известного музыканта Александра Маршала.