В Кемерове начали работать школьные базары

Канцелярская продукция представлена в специализированных магазинах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Традиционно с наступлением августа в Кемерове начинают работать школьные базары. Рассказываем, где в областном центре можно приобрести необходимые для учебы товары.

Уже сейчас начали работать школьные базары в торговых объектах города. Так, школьные принадлежности можно купить в гипермаркетах «Лента» (по адресам: проспект Кузнецкий, 33, проспект Ленинградский, 28в, улица Баумана, 20), «Магнит» (на проспекте Октябрьском, 57 и улице Терешковой, 1а) и в торговом центре «Metro Cash & Carry» (улица Волгоградская, 58).

Кроме того, с 8 августа в Кемерове школьные базары будут организованы по адресам: улица Радищева, западнее здания №4 (центральная часть улицы Патриотов); улица Веры Волошиной, юго-западнее здания №15; проспект Кузнецкий, южнее здания № 108; улица 40 лет Октября, № 18 (площадь Дворца культуры имени 50-летия Октября), улица Тухачевского, 58а (ТК «Дружба»). На школьных базарах жители города смогут купить не только канцтовары, но и одежду, обувь, ранцы, учебную литературу.

Канцелярская продукция также представлена в специализированных магазинах «Волна К», «Читай-город», «Офисные мелочи», «Сказка». А школьную одежду можно приобрести в гипермаркете «Империя» (проспект Ленинградский, 28/1), магазинах «Успех» (проспект Шахтеров, 54 и проспект Ленина, 90/2), на рынке «Дружба» (улица Тухачевского, 58а), в ТЦ «Легенда» (проспект Кузнецкий, 108), в магазинах «Простор» (проспект Советский, 25), «Планета» (улица Тухачевского, 50/5) и «Детский мир».