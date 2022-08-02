Кардиохирурги Кузбасса впервые провели две пересадки сердца одномоментно

Кардиохирург Антон Сотников (справа) во время операции трансплантации сердца жительнице Анжеро-Судженска. Фото: АПК.

Наш корреспондент узнал подробности уникальных операций от одного из кардиохирургов, от Антона Валерьевича Сотникова.

...28 июля стало вторым Днем рождения – для 54-летней жительницы Анжеро-Судженска и 59-летнего новокузнечанина.

Две операции по пересадке сердца одномоментно прошли в Кемерове, в двух операционных НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. Работали 12 специалистов: кардиохирурги, кардиологи, анестезиологи, перфузиологи, трансфузиологи, средние и младшие медицинские сестры.

Мужчину, с ишемической кардиомиопатией, ждавшего пересадки меньше одного месяца, прооперировал кардиохирург Максим Зинец. Женщину, с дилатационной кардиомиопатией, ждавшую трансплантации с декабря 2020 года, прооперировал кардиохирург Антон Сотников. Трансплантация сердца – каждому – это единственный шанс, чтобы жить дальше.

- Антон Валерьевич, как они себя сейчас чувствуют? – спросили мы у доктора Сотникова.

- Состояние стабильное, оба – в реанимации, и это стандартная практика после операции.

- А почему решили оперировать одновременно, так сказать, синхронно?

- Вся трансплантационная хирургия - экстренная хирургия. И это состояние, когда появляется донор, орган, в кратчайшие сроки собирается бригада, реципиент, который находится в определенном листе ожидания и прекрасно понимает свое состояние, и он всегда на телефоне и ждет звонка. Звонок ему может поступить в любое время суток, и он в кратчайшие сроки появляется у нас в Центре, и его госпитализируют, обследуют, и это все - в течение нескольких часов. И пациент уже находится в операционной... Уникальность же нынешней ситуации была в том, что доноров оказалось два на одной донорской базе в Кузбассе, в одно время. Поэтому у нас и получилось, что оба органа, пригодных к пересадке, подходивших по параметрам пациентам, прибыли в один момент.

- В чем была сложность?

- Нужно было в два раза больше задействовать персонала... Операции выполняли в разных операционных две бригады. Мы занимаемся ортотопической трансплантацией сердца с 2013 года, и подобный (двойной, - Авт.) случай произошел впервые. На данный момент у нас проведено 55 пересадок сердца. Мы выполняем более 1500 операций на сердце в год и всего до десяти трансплантаций в год. Конечно, в Москве были случаи, когда двум пациентам одновременно проводили операции по пересадке сердца. Так, в центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова в год проводят порядка 200 операций.

- А сколько часов шла эта двойная пересадка, вошедшая в историю Кузбасса?

- Хирургическое вмешательство по пересадке сердца обычно длится от пяти до шести часов. В данном случае операции проведены за три - пять часов, так как у нас уже опыт большой. И самое важное в трансплантации сердца - временной фактор. Сердце не может находиться в спящем состоянии без кровотока - оно погибнет. Поэтому мы выполняем наши операции кузбассовцам, в наших листах ожидания нет пациентов из иных областей, так как время их транспортировки очень длительно и к этому времени орган уже будет не пригоден. Операции по пересадке сердца проводятся бесплатно. На сегодня в листе ожидания на трансплантацию сердца находятся порядка 40 кузбассовцев.

- А как себя чувствует первый кузбассовец с донорским сердцем? Ему сделали операцию трансплантации 31 января 2013-го, и «Комсомолка» об этом много писала.

- Жив-здоров. Кемерово тогда стал первым в России городом с населением менее миллиона человек, получившим такой опыт, начавшим делать операции по трансплантации сердца. Я тогда, кстати, на той первой операции, в 2013-м, участвовал в одном из этапов.

- Антон Валерьевич, мы, редакция, наши читатели, гордимся кузбасскими, врачами занимающимися столь сложными вмешательствами!

- Я тоже.