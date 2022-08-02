Знай наших: как кузбасский купец встречал будущего царя и спас город от голода

Купец Федор Исидорович Чудиновских с женой Гликерией Трофимовной. Фото - архив семьи.

К тому же на днях на севере области, в Мариинске, прошел фестиваль «День сибирского купечества».

... Народ гулял по воссозданной «Большой Московской» улице, удивлялся замечательным работам мастеров, покупал вкусности, ходил на экскурсии и слушал рассказы о местных купцах... И – снова шел по «Большой Московской», уже назад. И - снова туда и обратно. Потому что променад-с. Потому что ощущение реального скачка во времени и что ты сейчас, точно, в девятнадцатом веке или в начале двадцатого, было велико, широко! А так здесь было принято тогда гулять и раскланиваться.

И где-то там, в праздничной толпе прошла и чета Терентьевых – Татьяна Александровна и Николай Николаевич. Татьяна – правнучка известного купца Федора Чудиновских. Из потомков ВСЕХ купцов Мариинска она – единственная, кто так и живет на родине предков.

Наш корреспондент разыскал правнучку купца Чудиновских накануне фестиваля и попросил рассказать о его жизни. Но сначала немного цифр от историков. Старинный Мариинск долгие годы был большим, купеческим: в городе жили 193 купца I и II гильдий, они держали 117 (торговых. – Авт.) лавок на 2500 жителей. И Мариинск был прародителем всей торговли, предпринимательского дела на территории современного Кузбасса!

Хранитель прошлого

Супруг Татьяны Терентьевой, Николай Николаевич, написал, издал в прошлом году книгу «Нить времени. Краткая история рода Чудиновских».

И на мой вопрос о купце он ответил увлеченно и с гордостью:

- В интересную эпоху жил Федор Исидорович Чудиновских! Родился в 1839-м, умер в 1929-м в возрасте 90 лет. Его знали как человека активных жизненных позиций, добропорядочного и отзывчивого...

И да, Федор Исидорович был в свое время в городе заметной фигурой.

- Старостой мещанской управы. Председателем Мариинской городской думы (в 1900-1904 годах). Избирался гласным городской думы с 1880 года, вплоть до роспуска думы, - перечислил Николай Николаевич. – И Федор Исидорович был купцом II гильдии. Имел скобяную лавку по улице Базарная, 13 (ныне - Социалистическая). Была еще торговая точка на базарной площади, где вел торговлю его сын Семен Федорович... А еще с 1905 по 1908-й Федор Исидорович был попечителем (старостой) Кладбищенской церкви «Во имя всех святых»... И вложил немало своих сил и времени на благо родного города и его жителей.

И был свидетелем рождения родного города из села.

И на его глазах шло строительство церкви «Во имя всех святых», еврейской синагоги, польского костела.

И он встречал первый поезд на строящемся Транссибе.

И воочию видел свет, данный первой городской электростанцией.

И видел, как растет и хорошеет Мариинск.

И как в 1917-м разрушился старый мир...

Но давайте остановимся на двух самых важных датах, свидетелем и активным участником коих был купец Федор Чудиновских.

Купец Чудиновских был очевидцем и активным участником встречи с цесаревичем... Фото - архив семьи.

... В 1891-м ему было уже 52 года, возраст почтенный и уважаемый за заслуги. И Федор Исидорович был среди тех, кто готовил город к визиту цесаревича Николая, будущего последнего царя, возвращавшегося из кругосветного путешествия в Санкт-Петербург. И, встретив цесаревича, был счастлив вместе со всеми горожанами.

А как это было? Цесаревич приехал в Мариинск 3 (15) июля поздно вечером, уехал утром.

Как пояснил историк Алексей Ермолаев, доктор исторических наук, профессор КемГУ, главный научный сотрудник ФИЦ УУХ СО РАН, Мариинск к приезду цесаревица готовился так:

- ... прошла подписка денег на встречу, все купцы сбрасывались, потом была выбрана комиссия, и часть собранных средств ушла на украшение города, зданий цветами и флагами, а другая часть – на банкет в честь цесаревича. Конечно, купец Чудиновских в этом активно участвовал... Мариинцы позже, уже в 1907 году, когда Мариинск праздновал 50-летие, сделали альбом с видами города, на альбом снова купцы сбрасывались деньгами. И потом этот фотоальбом переслали Николаю II. Он его, как в газетах писали, с удовольствием принял.

- Как память о сибирском городке, в котором побывал и который запомнил... А какими делами купец Чудиновских мог особенно запомниться городу и остаться в памяти поколений? Он был председателем гордумы в начале прошлого века несколько лет...

- Фамилия его, действительно, известна. А в начале XX века были неурожайные годы (на рожь, на пшеницу неурожай), голод. И председатель гордумы вопросы, связанные с продовольствием, конечно, решал.

- А как купец Федор Чудиновских пережил Октябрьскую революцию и приход Советской власти? И не попал под репрессии, умер уже в глубокой старости в конце 1920-х?

- Его не тронули в Гражданскую, можно предположить, потому что не помогал белым... А умер в «нэповский» период, те годы были более, менее спокойными. Репрессии пришли в 1930-х.

Дом пережил хозяина почти на 100 лет

Для своей семьи Федор Исидорович купил дом по улице Большой Московской, 89 (сейчас это ул. Ленина, 72). В 2015-м тот состарившийся обветшавший дом был снесен. Правнучка Татьяна Александровна жила в нем в детстве вместе с мамой, сестрой и с бабушками- дочками Федора Исидоровича.

Александр (сын Федора Исидоровича) с сестрами Ульяной, Анной, Екатериной (племянницей), Марией и детьми Ульяны: Геннадием, Ниной и Ольгой. Фото - архив семьи.

Внучка Федора Исидоровича Евлалия Медведева с дочерьми: Татьяной (слева) и Еленой. 2006 год. Фото: архив семьи.

- Мои бабушки о купеческом роде не любили сильно рассказывать, так как муж Анны Федоровны (это младшая дочь Федора Исидоровича) был репрессирован, - рассказывает Татьяна Александровна. - В свое время это считалось «врагами народа», поэтому историю рода скрывали. Но, конечно, какие-то истории о прадедушке дома звучали... Историю своей семьи я стала изучать уже более подробно, когда вышла замуж. Мне захотелось узнать о своем роде. Информацию мы с мужем собирали по крупицам, по архивам, и что-то мама рассказывала, также фотографии в альбоме были, мы их изучали. А портрет прадедушки и прабабушки всегда висел у нас в доме на стенке.

По словам правнучки, от прадеда, успешного купца, председателя городской думы, управленческая жилка к потомкам не перешла. Правнучка проработала 36 лет сотрудницей Мариинского отдела ЗАГС. У нее с мужем - две дочери. Муж Татьяны Александровны -Николай Николаевич – тоже коренной мариинец, родился в рабочей семье, после службы в армии работал мастером-фотографом в горбытуправлении, служил экспертом-криминалистом в милиции, выйдя в отставку, работал корреспондентом мариинской газеты «Вперед». Он член Союза журналистов РФ, автор нескольких сборников стихов и книг по истории и краеведению.

- Я горжусь своими предками, - поделилась Татьяна Александровна. - Они были образованными, добились определенных высот... После них осталось много вещей, и мы среди всего этого росли и не осознавали их ценность... Всю мебель мы передали для экспозиции «Купеческая гостиная» в «Музей истории города Мариинска». Там нашли свое место прадедовы письменный стол и кресло, его шкатулка для сигар, его письменные принадлежности, коммерческие журналы, книги и газеты - так была в музее воссоздана обстановка прадедова кабинета... А мой муж выпустил книгу о роде Чудиновских в единственном экземпляре. Чтобы потомки помнили...