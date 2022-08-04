Почему электрический теплый пол - комфортное решение при недостатке отопления

Фото: предоставлено ЗАО «Электрокомплектсервис».

Как приятно, поднимаясь утром с кровати, ступать не в холодный окружающий мир, а на теплое комфортное покрытие в родном доме. Или выходить из ванной на теплую плитку, не боясь застудить ноги.

Электрический теплый пол - единственное решение для многоквартирных домов и дач, где невозможно сделать водяной теплый пол, и идеальная замена обогревателям!

Фото: предоставлено ЗАО «Электрокомплектсервис».

Преимущества электрического теплого пола:

• можно укладывать в многоквартирных домах;

• малое потребление электроэнергии в сравнении с обогревателями;

• пожаробезопасный в отличие от обогревателей;

• не загромождает пространство;

• обеспечивает правильную конвекцию.

Теплый пол поможет создать комфортную температуру дома, особенно в дни, когда погода стала прохладной, а отопительный сезон еще не начался.

Существует два основных вида исполнения: маты и комплекты на основе греющего кабеля или на основе специальной пленки.

Фото: предоставлено ЗАО «Электрокомплектсервис».

У каждого вида теплого пола свои особенности установки:

• кабельный теплый пол укладывается в стяжку или под плиточный клей; он подойдет для ванных комнат, утепленных лоджий, коридоров;

• пленочный теплый пол стелют непосредственно под напольное покрытие: ламинат, линолеум, ковролин, паркетную доску.

Фото: предоставлено ЗАО «Электрокомплектсервис».

Важное ограничение: на электрические теплые полы нельзя устанавливать мебель или дополнительно накрывать коврами - это может привести к перегреву нагревательных элементов и поломке.

Теплый пол продают как метражом на отрез, так и готовыми комплектами от 0,5 квадратного метра и больше.

Фото: предоставлено ЗАО «Электрокомплектсервис».

Гарантия на системы теплого пола достигает 50 лет. Теплый пол - это современное и надежное решение для комфорта вашего дома!

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