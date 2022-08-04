Кузбассовцев на выходных ждут холодные ночи и теплые дни

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

На выходных жителей Кузбасса ждут перепады температур: ночью +5... +10 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +24... +27. Прогноз погоды сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В пятницу, 5 августа, ночью ожидается +5… +10, днем +19… +24. Будет дуть северо-восточный 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду. Осадков не прогнозируется, ночью и утром местами возможны туманы.

В субботу, 6 августа, ночные температуры составят +5… +10, дневные +21… +26. Ветер также будет северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.

В воскресенье, 7 августа, ночью столбики термометров будут показывать +7… +12, днем +22… +27. Ветер сменит направление на южное, его порывы будут достигать 14 метров в секунду. Обещают переменную облачность, днем местами по северу пройдут кратковременные дожди с грозами.

Напомним, что ранее синоптики сообщили, что в последний месяц лета температура воздуха в Кузбассе будет в пределах климатических норм. В третьей декаде августа станет прохладнее, но заморозков пока не прогнозируется. Месячное количество осадков предполагается также около нормы.