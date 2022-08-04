Более 8,3 миллиона рублей перевели кузбассовцы - в помощь Горловке

Пенсионеры связали с полтысячи теплых вещей – и это шапочки, варежки, носочки, одежда. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В Кузбассе активно идет народный сбор средств на восстановление Горловки (Донбасс), разрушенной ВСУ. С 13 июля уже собрано 8 миллионов 305 тысяч рублей. Сбор организован по инициативе прокопчанина Виталия Дуды, волонтера, побывавшего и поработавшего в Донбассе.

Свою поддержку кузбассовцы выражают не только финансово, но и собирают вещи, продукты длительного срока хранения, книги.

- Еще со времен Великой Отечественной войны сложилось шахтерское братство: Кузбасс - Донбасс. И сегодня мы просто обязаны помочь нашим товарищам, шахтерам Донбасса, их семьям, особенно детям. Наши пенсионеры откликнулись очень горячо на помощь. Люди, пережившие многие трудности и лишения, сегодня понимают, что помочь надо в этой ситуации конкретными делами. Ранее были собраны продукты длительного хранения: тушенка для донбассовцев, сгущенное молоко и продукты для детского питания, - рассказали «КП» - Кемерово» в кемеровском совете ветеранов. А еще пенсионеры связали с полтысячи теплых вещей - и это шапочки, варежки, носочки, одежда. И тоже начали сбор деньгами...

- За два дня - собрали 35 800 рублей. Думаем, сумма будет значительно больше. Не у каждого велика пенсия, тем не менее, пенсионеры находят возможность вносить определенную сумму, мы рады любой. Главное, что человек от души участвует в сборе, что человек сопереживает и поддерживает действия нашего президента, что мы сегодня вместе с нашей российской армией готовы идти защищать свои границы, - говорит Владимир Балахонов, председатель Кемеровской городской общественной организации ветеранов войны и труда.

О счете и QR-коде

... К нам в редакцию продолжают поступать звонки, как легче и быстрее перечислить средства на восстановление разрушенной инфраструктуры Горловки. Напомним. Для сбора средств открыт специальный счет с реквизитами.

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов:

Краткое наименование: АНО «АИСП»

ИНН 4205407740

Счет 40703810326000001325

БИК 043207612

Корр. счет 30101810200000000612

Кемеровское отделение №8615 ПАО «Сбербанк».

С реквизитами платежа можно подойти в удобное для Вас отделение банка. Сотрудники проконсультируют, как осуществить платеж по реквизитам через банкомат или кассу.

Также для перевода средств можно воспользоваться QR-кодом. Для того, чтобы перевести средства через QR-код, вам достаточно навести на него камеру своего телефона на базе IOS и Android. Телефон считает его, вам нужно будет выбрать предложенный банк для платежа. Выберите его и наберите сумму, которую вы готовы пожертвовать. После чего нажмите «Оплатить», и ваши средства пойдут на восстановление Горловки.

В случае, если ваш телефон не считывает QR-код, вы можете скачать приложения для его считывания. Откройте приложение и считайте предложенный код. Затем выберете ваш мобильный банк из списка, введите необходимую сумму и кликните «Оплатить».