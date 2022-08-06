В Кузбассе отгремел масштабный фестиваль классической музыки «Симфоночь»

Фото: Анна СИВОХИНА

Вечером 5 августа на территории музея-заповедника «Томская Писаница» прошел фестиваль классической музыки «Симфоночь». Итак, что же ждало гостей фестиваля?

На большой поляне возле острога в окружении деревьев расположилась главная сцена. Наблюдать за концертом можно было с лавочек, кто-то располагался на настилах или снопах сена, а кто-то просто на пледе, устеленном на траве. До начала концерта можно было сделать фотографии с гончими собаками и живыми статуями. Для голодных был организован фуд-корт с выпечкой, напитками и, конечно же, шашлыком. Многие в это время просто гуляли по музею, наслаждаясь свежим воздухом и теплой погодой. Музыканты начали занимать свои места на сцене, и зрители поспешили выбрать себе место поближе к артистам.

- Здесь, в живописном месте, на открытом воздухе вблизи реки Томи будет звучать популярная классическая музыка отечественных и зарубежных композиторов в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Кузбасса, приглашенных солистов и солистов филармонии. Сегодня мы в полной мере сможем насладиться единством музыки и природы, - объявила концертмейстер и музыка зазвучала.

Фото: Анна СИВОХИНА

Концерт был разделен на два отделения. В первом артисты исполняли мелодии великих российских композиторов, во втором - зарубежных. Под управлением дирижера Василия Шульги со сцены прозвучали композиции С. Рахманинова, П. Чайковского, М. Мусоргского, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, А. Алябьева, Дж. Верди, И. Дунаевского, Дж. Россини, Дж. Пуччини, Ж. Безе и многих других. Помимо музыки, своими голосами зрителей потрясали солисты Большого театра из Москвы: народная артистка России Ирина Долженко, обладательница сопрано Ксения Дежнева, российский оперный певец Владимир Комович и дипломант IX Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой Александр Мурашой.

Также арии звучали в исполнении солистов Кузбасской филармонии: Елены Корчугановой (сопрано), Натальи Кузнецовов (сопрано), Дмитрия Ганина (тенор) и Евгения Дмитриева (бас) Каждый раз вместе с аплодисментами восхищенные зрители в унисон кричали «Браво», «Спасибо». В завершении фестиваля небо над «Томской Писаницей» озарил праздничный салют.