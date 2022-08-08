«Как я провел лето...»: Капризова позвали в загс, Газманов провел шаманский обряд в Горной Шории, а Панкратову-Черному показали, как вязать банные веники...

Олег Газманов в Усть-Анзасе. Фото: личный архив.

Звезду НХЛ хотели женить в Америке

Кирилл Капризов, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» не мог после летних каникул вернуться из России в США: у него не оказалось рабочей визы. И это - несмотря на действующий еще четыре года контракт с американским клубом. Кто в данной ситуации недоглядел - сам 25-летний хоккеист, его агент или руководство «Миннесоты», пока неясно. Но некоторые американские фанатки уже предложили варианты, как вернуть россиянина за океан.

- Я хочу выйти замуж за Кирилла Капризова, чтобы он получил гражданство США. Кирилл, если ты это видишь, пойдем на свидание! - написала в соцсетях одна из болельщиц.

А пока вопрос с визой решался, воспитанник новокузнецкой хоккейной школы, как сообщал агент Шуми Бабаев, перенес операцию в Германии и прошел реабилитацию. После чего, предполагалось, Капризов все же отправится в США, получив все разрешительные документы. И так все и вышло. В первый вторник августа Капризов благополучно прилетел в Миннесоту. Об этом сообщил американский журналист Майкл Руссо в своем Twitter-аккаунте.

Американские СМИ утверждают, что Капризов вернулся на пять недель раньше положенного, а раньше ему дважды отказывали в прилете в США из-за отсутствия рабочей визы.

Теперь болельщики «Миннесоты Уайлд» могут расслабиться и с полным спокойствием ждать нового сезона в Национальной хоккейной лиге, который стартует 7 октября.

В соцсетях американские поклонники очень радуются прилету Капризова. И уже даже родилась в Америке шутка: ураган, который ощутили в Миннеаполисе и Сент-Поле, возможно, был следствием мощнейшего выдоха облегчения болельщиков...

Кирилл Капризов не принял предложение жениться. Фото:REUTERS.

О чем попросил духов самый известный «офицер» российской эстрады?

Олег Газманов приезжал в Новокузнецк и Таштагол - поздравить кузбассовцев с Днем металлурга. Концерты народного артиста России прошли на Площади общественных мероприятий и на стадионе «Горняк».

Газманов рассказал, что заранее подобрал песни в своем репертуаре, выбрал те, в которых есть упоминания про металл. Сам - нашел только три такие композиции. Поклонники, прочитав призыв артиста в соцсетях, назвали еще 11 песен. Среди них: «Вперед, Россия», «Ночи и дни», «Новая заря» и другие. И на кузбасских концертах артист исполнил и их, и другие свои известные композиции.

А еще в Новокузнецке и в Таштаголе Олег Газманов пообщался с местными музыкантами. В Новокузнецке местная саксофонистка Анастасия Высоцкая даже приняла участие в концерте Газманова - сыграла партию в песне «Осенний сон». А в Таштаголе Газманов встретился за кулисами с местной группой «Боевое братство».

Кстати, после таштагольского концерта Олег Газманов съездил в тайгу, в маленький поселок Усть-Анзас и был потрясен красотой Горной Шории. И даже стал участником шорского обряда - положил кусочек хлеба с салом под дерево, сказав:

- Шок... Нужно оставить духам что-нибудь хорошее. Это - хорошее (про дар, - Авт.), вкусно пахнет. И нужно сказать: «Шок!» Это не то, что вы думаете, это (по-шорски, в переводе с шорского, - Авт.) «быть добру».

- А что вообще означает старинная шорская традиция кормления духов гор, огня, воды, тайги?... - спросили корреспонденты «КП» - Кемерово» у известного шорского шамана Иргаша (Игоря Идимешева).

- Я не был с Газмановым, я на фестивале кедра в тот день работал, но поясню. Когда шаман проводит обряд и начинает задабривать духов, и кормит тот же огонь, то после шамана люди тоже кормят огонь и в эту минуту они могут напрямую попросить духов о чем-то, - рассказывает Иргаш. - А когда под дерево духам подарок кладут и идут в лес, это делается для того, чтобы благополучно вернуться из леса...

Кто-то скажет - просто традиция, дань уважения, кто-то - мистика, кто-то всей душой верит и знает, что дар помогает. Газманов же попросил у духов главного и не для себя - для страны. И то был короткий выходной на гастролях. Дальше у 71-летнего артиста пошли концерты в Москве, Питере, на юге. В том числе - для раненых воинов СВО.

Газманов узнал, что слово "шок" в переводе с шорского языка означает "быть добру". Фото: личный архив.

Звезда «Мы из джаза» побывал на банных посиделках

73-летний Александр Панкратов-Черный, звезда кино, гостит на Алтае. Сначала отдыхал в Белокурихе, а дальше - у него пошли встречи со зрителями. В том числе в Верх-Обском: на Всероссийском фестивале «Земляки» имени Михаила Евдокимова. (Напомним, Евдокимов, актер, губернатор, погиб в автокатастрофе на родине - на Алтае 7 августа 2005-го).

- Миша был Шурику друг закадычный и земляк – и по Алтаю, и по Кузбассу, - поделилась с «КП» - Кемерово» Зинаида Шипулина, сестра Панкратова-Черного, из кузбасского, беловского, поселка Колмогорово. - Гибель Евдокимова Шурик тяжело пережил. И он каждый год приезжает к Евдокимову на могилу, на фестиваль его памяти.

... А «евдокимовский» фестиваль «Земляки» нынче, в один из дней, выдвинул лозунг «С легким паром!» Юмористический монолог Евдокимова про баню до сих пор же в народе живет и любим. И, как пояснили в Верх-Обском, на фестиваль приехала сюрпризом русская баня, из Ханты-Мансийска. Кроме того, мастера из округи, наготовили кучу веток и учили желающих вязать веники для бани.

- И Панкратов-Черный тоже вязать банные веники попробовал?

- Наверняка. Брат никогда веники не вязал, - говорит Зинаида, сестра актера. - Меня вязать веники для бани мама в детстве научила, когда еще на Алтае жили (в Кузбасс в 1959-м переехали, брату 10 было). А маму - еще дедушка учил... Но Шурик ни в детстве, ни потом ни разу веники не вязал. Хотя баню всегда любил и любит.

- А ваши фамильные веники - из чего?

- Березовые. Но можно добавлять лекарственные травы - зверобой, душицу. Та же полынь, с ней очень хорошо...

- А заедет брат после фестиваля в гости, к родным, в Кузбасс?

- Очень хотел и нам очень хотелось бы, но как получится...

Актер любит и Алтай, и свою вторую, кузбасскую, малую родину и скучает по ней так, что даже в прошлые приезды рано утром набирал на лугу у Колмогорово полевых цветов. И потом огромный букет - еле проносил его по проходу в самолете - вез жене, в Москву.

Кстати, время пандемии знаменитому актеру, как и всем, далось нелегко, переболел ковидом. Но этот год - снова наполнен съемками и концертами.

... Напомним, 58 лет назад 14-летний Шурик из Кузбасса рванул из Колмогорово - за мечтой о кино, поступить. Приглашение - к поступлению, пришедшее ему в 8 классе, зимой, прятал со старшей сестрой Зиной почти полгода. Мама была против профессии актера и хотела, чтобы сын стал военным. Хотя знала, что сын обожает кино и что у него большая актерская мечта… Но когда Зина с Шурой, тайные заговорщики, начали уговаривать Агриппину Яковлевну съездить к бабушке на Алтай, одну, в то после 8 класса наступившее «выпускное» лето, материнское сердце не дрогнуло и было спокойно: до поступления в суворовское время еще было.

- А как только мама наша уехала, я сшила Шурику за ночь брюки (перешила их из флотских брюк моего мужа), напекла пирожков и посадила Шурика в поезд. Так и поехал поступать в Нижний Новгород (тогда - Горький), в театральное училище, - улыбается Зина.

А добравшись до места, Шурик, изучив расписание экзаменов, зашел в деканат. И декан, услышав его, посоветовал: не терять времени зря, возвращаться - из-за уж очень заметного сибирского говора.

И тогда растерянный Шурик, решив возвращаться, пошел сначала… искать молочное кафе, пообедать молочным рисовым супом за копейки, денег было мало.

- И надо же было в тот день случиться: на перекрестке Шурик успел выхватить чужого мальчишку почти из-под колес летевшей на них машины. Спросил ребенка: «Где твоя мама? Давай отведу». И перепуганный мальчик привел Шурика… к преподавательнице техники речи из того самого театрального училища! - вспоминает Зина.

Так распорядилась судьба. За месяц преподавательница помогла будущей знаменитости научиться правильно дышать, произнося реплики, ставить правильно ударение… И Шурик поступил... А мама, конечно, его выбор приняла и потом все годы была его самым чутким зрителем... И на счету Александра Панкратова-Черного - уже больше 100 ролей в фильмах, многие из которых вошли в золотую коллекцию советского российского кино.