+28 градусов и кратковременные дожди: синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на начало недели

Фото: архив "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие дни у погоды в Кузбассе будет летний характер, но с утренним дыханием прохлады: ночные температуры будут в пределах +9... +14 градусов, дневные около +23... +28. Прогноз погоды дали в Кемеровском гидрометцентре.

Во вторник, 9 августа, ночью по области будет +9...+14, местами +3...+8 градусов, днем воздух прогреется до +23...+28. Ветер обещают северо-восточный, 2-7 метров в секунду, днем местами порывы будут до 13 метров в секунду. Местами возможны кратковременные дожди, грозы, ночью и утром - туманы.

В среду, 10 августа, ночные температуры будут в пределах +8...+13 градусов, днем также ожидается +23...+28. Порывы северо-восточного ветра будут достигать 12 метров в секунду. Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.

В четверг, 11 августа, ночью столбики термометров будут показывать +9...+14, днем +23... +28. Ветер будет восточный, 3-8, днем метров в секунду, местами порывы до 13. Ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы.

По прогнозам синоптиков, эта неделя станет последней по-летнему теплой. Уже в воскресенье атмосферные процессы начнут перестраиваться, и следующая неделя ожидается значительно прохладней, с дождями и порывистым ветром.