Многодетная мама из Кемерова завоевала титул Mrs. Russia Globe на всероссийском конкурсе красоты

Фото: Виктория Московская / ВКонтакте

В Москве состоялся конкурс красоты «Миссис Россия 2022» от Фонда «Планета Женщин» Аллы Маркиной, в котором приняли участие 25 замужних женщин со всей страны. Победительницами стали две россиянки: москвичка Нина Банная завоевала титул «Мисс Россия», а кемеровчанка Виктория Московская стала «Mrs. Russia Globe». Виктория рассказала «Комсомолке», как готовилась к конкурсу и что дает ей этот почетный титул.

Взять реванш

38-летняя Виктория Московская уже не первый раз участвует в конкурсе красоты для замужних женщин с детьми «Миссис Россия». В 2015 году кемеровчанка заняла третье место на всероссийском этапе и получила возможность стать региональным представителем проекта. С тех пор Виктория является организатором конкурсов красоты и материнства в Кузбассе.

- Спустя семь лет с момента моего участия мне захотелось снова почувствовать это волнение, мандраж, выйти из зоны комфорта. Ну и, конечно, взять реванш. В 2015 году я заняла третье место, в этот раз поехала за первым, - рассказала «Комсомолке» Виктория.

В Москву на финал съехались 25 самых красивых женщин со всей России - победительниц региональных этапов. Самой младшей участнице - 21 год, самой старшей - 64. Кузбасс был представлен сразу тремя красавицами.

Жюри несколько дней оценивало женщин на различных этапах: фотосессия на корабле, дефиле в вечерних платьях, видеопрезентация, а также поэтический вечер. К слову, интеллектуальную часть конкурса в таком формате организаторы провели впервые. Участницы читали стихи известных поэтов, а также собственного сочинения. Виктория представила произведение Андрея Дементьева «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку». По словам кемеровчанки, она долго репетировала и готовилась к поэтическому вечеру, чтобы донести до участниц и жюри главную мысль стихотворения: лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть всю жизнь.

Фотосессия на корабле

В целом, по словам Виктории Московской, на конкурсе царила дружеская атмосфера.

- Конкурсы красоты среди замужних женщин с детьми сильно отличаются от конкурсов среди девушек. В 20 лет, когда я училась в вузе, я принимала участие в проекте «Золотая корона Санкт-Петербурга», и он мне запомнился жесткой конкуренцией. В конкурсе «Миссис Россия» у участниц нет желания победить любой ценой. Все женщины уже состоялись, имеют большой опыт, они не стараются как-то навредить соперницам, а наоборот, оказывают друг другу колоссальную поддержку, - рассказала Виктория.

Финал конкурса состоялся 1 августа. Его ведущими стали артисты Александр Носик и Анна Калашникова. В состав жюри вошли фотомодель Полина Диброва, кинопродюсер Вероника Бодянская и другие.

С ведущим церемонии Александром Носиком

Сначала пригласили женщин, завоевавших разные титулы, в том числе «Миссис Россия Пышные Формы - 2022» (эта номинация впервые была на российском конкурсе). Затем на сцену поднялись Нина Банная и Виктория Московская - победительницы проекта. Москвичка получила титул «Миссис Россия 2022» и возможность сняться в сериале «Зины в деле», а наша землячка - титул «Russia Globe» и право представлять страну на международном конкурсе красоты.

- Я надеялась победить, но когда объявили мое имя, просто впала в ступор, настолько это оказалось неожиданным. Эмоции просто перекрыли, - вспоминает Виктория, - Организаторы объяснили, что обе награды равнозначные. Но одна дается, чтобы работать в титуле «Миссис Россия» в своей стране, а другая - представлять Россию на международных конкурсах.

Фото: Виктория Московская / ВКонтакте

Виктория вернулась в Кемерово несколько дней назад и пока еще не успела разобрать все подарки, которые подарили организаторы и партнеры конкурса. Но среди них есть ювелирное украшение (серьги с драгоценными камнями) и дизайнерская шляпка, а также различные подарочные сертификаты.

Секреты красоты

Хрупкая 38-летняя кемеровчанка признается, что у нее нет секретов красоты. Она не изнуряет себя диетами и ест практически все, что хочет, в том числе сладкое.

- Я не успеваю завтракать, так как по утрам обычно занята сборами детей в школу, а летом - в спортивные секции. Могу успеть только выпить кофе. Первый прием пищи у меня после 12.00. Знаю, что это неправильно... - объясняет Виктория.

«Mrs. Russia Globe» рассказывает, что позволяет себе сладкое и даже фастфуд, но ест всегда в меру, не переедая. В периоды ожидания своих детей красавица сильно поправлялась, а во время четвертой беременности весила больше своего обычного веса аж на 27 килограммов! Однако уже спустя 3-4 месяца вернулась в обычную форму. Виктория списывает все это на «генетику».

«Mrs. Russia Globe» призналась, что любит заниматься бегом, особенно на улице. Поскольку живет за городом, то может себе это позволить, но бегает не регулярно.

- В целом я просто веду активный образ жизни, но, пожалуй, не столько по своей воле, сколько потому что являюсь мамой четырех мальчиков, - отметила победительница.

Сыновьям Виктории 9, 12, 15 и 20 лет

Дети Виктории увлекаются спортом и музыкой. Старший Валерий занимается баскетболом (сейчас он учится на архитектора в Новосибирске). Вячеслав - музыкой, играет на барабанах. Двое младших - Владислав и Марк - увлекаются футболом и хоккеем. Виктория много времени проводит на стадионах в качестве болельщицы, а в свободное время вместе с сыновьями и мужем катается на лыжах (горных и беговых), на снегоходах, лошадях, а также ездит на рыбалку - это новое увлечение младшего сына.

Одно из хобби Виктории - лощади

По словам Виктории, именно восхищение и гордость сыновей является для нее большой мотивацией для участия в конкурсах.

КСТАТИ

Каждый год красавицы из Кузбасса принимают участие в конкурсе «Миссии Россия» и практически всегда уезжают с призами. Так, в 2020 году кемеровчанка, мама четверых детей Ксения Кривко выиграла всероссийский конкурс, после чего отправилась представлять нашу страну в Китае и там завоевала титул «Mrs. Globe».

ИНТЕРЕСНО

Сейчас идет набор на региональный этап конкурса «Миссис России» в Кузбассе. Принять участие в проекте может любая замужняя женщина, имеющая детей. Узнать о конкурсе поподробнее и подать заявку на участие можно на странице проекта во «ВКонтакте» либо по телефону +7(929)300-00-15.