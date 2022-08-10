Медицина на русском

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Иностранные студенты - третьекурсники подготовились и успешно сдали экзамен по общей хирургии на русском языке. Справились!

В этом году летняя сессия стала особенной для студентов группы 1920 лечебного факультета. Будущие врачи, индийские студенты КемГМУ, показали знания основ общей хирургии на приобретенном языке. Пушпендра Чоухан Сингх - один из иностранных студентов, кому удалось преодолеть языковой барьер и успешно сдать экзамен.

- Я очень счастливый, что у нас есть такие преподаватели. Это серьезно я говорю!, - делится студент КемГМУ.

Пушпендра рассказал, что практические занятия по общей хирургии на русском языке проходили несколько раз в неделю. Подготовка была серьезной, преподаватели создали все условия, чтобы студенты из Индии максимально быстро освоили новый для них язык: «Это не так трудно, потому что преподаватели говорят не слишком сложные слова и предложения. Мы все понимаем, как рассказывают. Спрашивают нас, все ли понятно».

Жанна Полежаева, доцент отдела по работе с иностранными студентами КемГМУ, канд. филол. наук рассказала, что иностранные студенты с трепетом отзываются о преподавателе дисциплины «Общая хирургия» Ильясе Аминове, который заинтересован в результате и стимулирует их говорить на русском.

Ассистент кафедры госпитальной хирургии КемГМУ, к.м.н. Ильяс Аминов подошел к занятиям с профессиональным азартом и пониманием того, что «для того, чтобы со студентов спросить, им нужно что-то дать».

- Я создавал слайды на иностранном языке, когда готовился к занятиям. Со студентами мы сразу договорились, что во время лекций я сначала все объясняю на английском, а далее то же самое говорю по-русски. Было понятно, что текстом перегружать лекции неправильно, поскольку им сложно воспринимать большой поток информации. На практических занятиях, где мы разбирали тесты и тематические задачи, мы общались на двух языках: что-то я мог доносить одновременно и на английском, и на русском, а что-то только на русском. Возможно, объяснение одного и того же материала одновременно на двух языках и стало наиболее оптимальным для студентов, - рассказал Ильяс Хукмуллович, врач-хирург хирургического отделения №2 Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского.

С самого первого курса обучения иностранных студентов преподаватели-русисты делают акцент на то, что на четвертом курсе будущие врачи будут осваивать материал уже исключительно на русском языке, учиться вместе с русскими студентами. Для лучшей подготовки на 2-м курсе студенты изучают специальный предмет - медицинский русский.

- В этом году мы пересмотрели материал курса «Русский язык как иностранный». Сейчас мы единодушны в том, что он должен быть медицинского характера. Это можно назвать языковой пропедевтической подготовкой, которая начинается с курса медицинского русского языка. Курс очень полезен для формирования фундаментальных терминологических понятий, с которыми студенты будут постоянно сталкиваться и работать, - уточняет Людмила Грунина, доцент отдела по работе с иностранными студентами КемГМУ, канд. филол. наук.

Жанна Полежаева говорит, что сотрудники отдела по работе с иностранными студентами используют множество медицинских текстов. Например, материалы о расположении, строении сердца, его функциях. Вместе с преподавателями студенты разбирают тексты с точки зрения грамматики и терминологии.

- Предложение на русском тоже нужно уметь построить. Например: поджелудочная железа находится… Студенты должны правильно использовать глагол «находится», знать, что это слово имеет синоним - располагается. Или например: орган включает в себя; орган состоит из… Мы обучаем студентов правильному построению фразы. Таким образом, иностранные студенты могут высказать на русском языке мысль не только на бытовую тему, но и правильно использовать медицинские термины, - объясняет Жанна Юрьевна.

Мы спросили Пушпендра, на каком языке он читает учебники и смотрит медицинские видео?

- Учебники на английском. Но мы читаем и смотрим сайты на русском языке. Мне нравится видео на русском языке, как говорят на медицинские темы. Все тексты, которые мы учили, я посмотрел в Интернете, как это говорят, как хирурги разговаривают. Сердце, желудок где находятся, пищеварение как происходит.

У нас был экзамен по общей хирургии, он был на русском языке. Было не так трудно, но было несколько слов, которые мы не понимали, поэтому мы спросили и нам объяснили их смысл. Нам выдали задачи, и мы написали ответ на русском языке, а потом каждый студент, который закончил подготовку, отвечал преподавателю на вопрос из задачи» - поделился Пушпендра Чоухан Сингх.

Напомним, в Кемеровском государственном медицинском университете, в связи с увеличением набора студентов из-за рубежа, в 2017 году был создан отдел по работе с иностранными студентами. Его цель - подготовка высокоспециализированных специалистов для зарубежных стран, а также повышение конкурентоспособности и интернационализации российского образования. За годы работы, у сотрудников отдела накоплен большой опыт подготовки иностранных студентов с отсутствием языковой базы.

- В основном, к нам поступают студенты с нулевым уровнем подготовки по русскому языку. Язык необходим в освоении всех медицинских циклов, так как направление обучения предполагает очень много практик. Понимая важность владения русским языком, преподаватели отдела делают все возможное, чтобы студенты достигали должного уровня. Для нас действительно является хорошим показателем то, что нынешний третий курс смог сдать один из предметов на русском языке, вступить в коммуникацию с преподавателем. Такой результат мы видим впервые, - рассказала Людмила Грунина.

Желаем отделу по работе с иностранными студентами КемГМУ дальнейших успехов, а студентам - упорства и мотивации в достижении результата!