Вода из-под крана, запись к узким специалистам и благоустройство дорог: глава Кузбасса ответил на самые популярные вопросы жителей

Фото: Сергей Цивилев / ВКонтакте

10 августа губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел прямой эфир в социальных сетях. По традиции глава региона ответил на вопросы, за которые ранее проголосовали интернет-пользователи. Самыми популярными темами в этот раз оказались выплаты пособий на детей, ремонт дорог, запись на прием к врачам узкой специализации, строительство новых жилых домов и качество воды.

Ремонт дорог

Как рассказал губернатор, работа по приведению дорог Кузбасса в нормативное состояние системно идет с 2018 года. Нынешний год объявлен в регионе Годом безопасности дорожного движения, поэтому на благоустройство дорог выделена беспрецедентная сумма - более 22 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней.

- Из них около 900 миллионов рублей из регионального бюджета мы специально направили на повышение безопасности дорог: на установку светофоров, знаков, ограждений у пешеходных переходов, особенно в районе детских образовательных учреждений, - сказал губернатор.

Все работы должны быть завершены до начала учебного года, чтобы пути детей в школы были максимально безопасными.

Выплаты на детей

Жители Кузбасса в очередной раз поинтересовались у главы региона пособиями на детей. В ходе эфира глава региона напомнил, что заявления на предоставление выплат малоимущие граждане могут подать через «Госуслуги», МФЦ или органы соцзащиты.

- Ориентируясь на запросы жителей, мы приняли решение расширить возможности применения регионального материнского капитала - теперь его можно направить на обучение детей в высших и средних специальных учебных заведениях, - сказал Сергей Цивилев.

Также кузбассовцев интересовал вопрос, будут ли в этом году выплачиваться от государства по 10 тысяч рублей на подготовку детей к школе (в 2021 году по указу президента РФ такие выплаты получили все семьи, где есть школьники). Данный вопрос не прозвучал в прямом эфире, но в комментариях в соцсетях на него ответили специалисты министерства образования региона. По их словам, выплаты на подготовку к школе полагаются только малообеспеченным и многодетным семьям.

- Многодетные и малообеспеченные семьи получают сертификаты номиналом 5 тысяч рублей (на семью), а семьи, где воспитываются четверо и более школьников, - 10 тысяч рублей (на семью). На эту сумму родители могут приобрести одежду, обувь и канцелярские товары. Помощь выделяется только тем семьям, которые обратились в период с мая по июнь в образовательную организацию, где обучаются дети, - прокомментировали в ведомстве.

Запись к узким специалистам-медикам

Дефицит врачей в регионе есть, но, как сказал губернатор, по данной проблеме ведется большая работа.

- В первую очередь обучаем будущих врачей для больниц региона. В этом году в медуниверситете и медколледже количество бюджетных мест увеличено на 30 %. Также развиваем наш ГИДУВ - институт повышения квалификации врачей в Новокузнецке. Там мы повышаем квалификацию медработников, переучиваем их на дефицитные специальности, - сказал Сергей Цивилев, отметив, что данная работа в ближайшее время даст видимый результат.

Подключившийся по видеосвязи министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов перечислил меры поддержки молодых специалистов, действующие в Кузбассе. Он напомнил, что по одному миллиону рублей выплачивается медикам, которые впервые устраиваются на должность, включенную в перечень дефицитных специальностей. Благодаря этой мере с 2019 года привлечено 322 специалиста, в том числе 81 - из других регионов. Кроме того, по 500 тысяч рублей получают участковые врачи-терапевты, педиатры, фельдшера терапевтического или педиатрического участка, а также средний медперсонал скорой помощи. Это позволило в прошлом году привлечь 202 специалиста.

- Запись к узким специалистам должна непременно осуществляться через участкового терапевта или педиатра. Иногда наши граждане пытаются записаться к узкому специалисту, выставляя заболевание без похода в первичное звено. Это перегружает узких специалистов, потому что пациент может пройти без анализов, дополнительных исследований, - рассказал Дмитрий Беглов.

Строительство нового жилья

В этом году в Кузбассе сданы 23 многоквартирных дома общей площадью 115,2 тысячи квадратного метра, в том числе 11 социальных - площадью 40,3 тысячи квадратного метра. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 37 домов, из которых 22 социальных.

Что касается переселения из ветхого жилья, то, по словам заместителя губернатора по строительству Глеба Орлова, при плане в 17 тысяч семей переселено уже 87 % - 15 тысяч семей. Из 487 тысяч квадратных метров расселено 311 тысяч квадратных метров.

Качество питьевой воды

В ходе трансляции был снова поднят вопрос о качестве питьевой воды в Анжеро-Судженске. Ранее жители уже сообщали губернатору, что от воды пахнет плесенью. После обращения специалисты Роспотребнадзора организовали проверку.

- По химическим, биологическим и бактериологическим показателям вода соответствует нормам. Проблема только с запахом, который в летний период дают сине-зеленые водоросли. Мы промыли фильтры, насосы, трубы. Пригласили водолазов, которые обследуют состояние дна водохранилища у приемного колодца. Новосибирские специалисты предлагают дополнительные меры для очистки воды, которые в ближайшее время будут внедрены, - рассказал директор анжеро-судженского водоканала Всеволод Авдеев.

Мониторинг водопроводной воды будет продолжен.

В отдельных муниципалитетах проблемы с качеством воды еще сохраняются (особенно там, где воду берут из скважин), но, как отметил губернатор, в целом по итогам реализации федерального проекта «Чистая вода» за первое полугодие Кузбасс занял второе место в России по уровню обеспечения населения качественной питьевой водой.

В ходе эфира губернатор коснулся и других тем, которые волновали кузбассовцев. Комментируя транспортную реформу в Кемерове, Сергей Цивилев сообщил, что в город пришло уже 289 новых автобусов, до конца октября поступит еще 41.

Также губернатор рассказал, что в регионе будет развернута программа «8 шагов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Она предполагает, что тренеры, представители силовых структур, чиновники станут наставниками для трудных детей.