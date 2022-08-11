«Ростелеком» в Кузбассе обеспечил Гурьевский городской краеведческий музей интернетом и цифровой телефонией

Фото: пресс-служба Ростелеком

Кемеровский филиал «Ростелекома» подключил в Гурьевском городском краеведческом музее скоростной интернет по технологии GPON и услугу цифровой телефонии. Специалисты компании построили 50 метров телефонной канализации и проложили 120 метров волоконно-оптического кабеля.

Объект культурного наследия, памятник архитектуры регионального значения «Двухэтажное каменное здание 1909 года постройки, бывшая лавка купца Ермолаева, ныне краеведческий музей» в Гурьевске — это визитная карточка города и главное здание на первой площади поселения. С 2020 года проводилась масштабная реставрация объекта. До проведения работ музей пользовался услугой телефонной связи и интернета по технологии xDSL по медному кабелю с воздушным вводом в здание. Его телефонизация была произведена в 1983 году. Во время реставрации специалисты провайдера модернизировали сети связи, обеспечили в музее интернет на скорости до 100 Мбит/с и услугу IP-телефонии.

«Гурьевский краеведческий музей — один из наиболее ценных объектов архитектурного наследия региона. Перед командой реставраторов стояла задача максимально сохранить его первоначальный облик. Мы благодарны нашему партнеру — компании “Ростелеком” — за то, что вместе смогли найти решение и оборудовать учреждение современной связью, не нарушив при этом историческое пространство и внешний вид музея. Спасибо за быстрый и качественный интернет, а также деликатный подход к работам», — комментирует Станислав Черданцев, глава Гурьевского муниципального округа.

«Мы рады выступить цифровым партнером Гурьевского городского краеведческого музея. Скоростной интернет позволит проводить прямые трансляции, создавать онлайн-туры и воплощать интересные творческие идеи. Уверен, что современные цифровые услуги помогут музею стать центром притяжения жителей и гостей города, повысить туристическую привлекательность района», — комментирует Алексей Михайлов, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком».

Быстрый интернет от «Ростелекома» позволяет работать с большими объемами информации одновременно: обмениваться крупными файлами, пользоваться облачными сервисами, почтой, базами данных, просматривать фото и видеоконтент. Федеральный провайдер гарантированно обеспечивает защиту ресурсов от DDoS-атак и перегрузок.

Узнать подробнее об услуге и оставить заявку на подключение можно на сайте или по номеру 8 800 200 3000

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