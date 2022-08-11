Жители Кузбасса смогут увидеть самый яркий летний звездопад Персеиды

Фото: Кемеровский планетарий им. К. П. Мацукова / ВКонтакте

Ночью 12 и 13 августа жители Кузбасса смогут наблюдать одно из самых заметных астрономических явлений этого лета - пик метеоритного потока Персеиды.

Метеорный поток Персеиды очень долгий, он активен с 14 июля по 1 сентября, однако его пик придется на две ближайшие ночи: с 11 на 12 августа и с 12 на 13 августа. Это означает, что кузбассовцы смогут наблюдать до 100 метеоров в час или один-два метеора в минуту.

- В таких городах, как Кемерово или Новокузнецк, сложно наблюдать небесные астрономические явления, но теоретически можно увидеть яркие прострелы потока Персеиды, - рассказали «Комсомолке» в новокузнецком планетарии.

В больших мегаполисах увидеть звездное шоу помешает городская иллюминация. Астрономы советуют кузбассовцам отправиться за город или в горы. При этом не нужно брать с собой специальные приборы - телескоп или бинокль. Метеорный поток лучше наблюдать невооруженным глазом, имея полный обзор ночного неба, то есть просто лежать на земле.

Чтобы увидеть как можно больше падающих звезд-персеид, не обязательно смотреть в одну точку - на северо-восток, где находится радиант потока. Метеоры будут словно вылетать из центра радианта, однако видно их будет по всему небу одинаково.

Погодные условия для наблюдений ожидаются благоприятные, однако может помещать растущая луна, освещенность которой в ближайшие два дня составит 99-100 %.

Некоторые считают, что пик метеорного потока Персеиды - лучшее время не только для романтических свиданий, но и для исполнения желаний. Звездопад несет новую энергию, и те, кто верят в это, должны загадать желание - обязательно вслух.