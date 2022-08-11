Теперь снять наличные по карте Сбера можно в магазинах компании «Семейный ряд»

В Кузбассе продолжает развиваться сервис выдачи наличных через терминалы Сбербанка в Торгово-сервисной сети партнеров. Ранее эта функция была доступна сельским жителям, там, где отсутствуют офисы банка. В настоящее время банковскими платежными агентами являются более 75 торговых точек в разных населенных пунктах Кузбасса. Сбербанк активно развивает это направление, теперь такая возможность появилась и у городских жителей. Компании группы «Семейный ряд» подписали со Сбербанком договор о сотрудничестве в качестве банковского платежного агента.

Кузбассовцам «Семейный ряд» известен по сети магазинов доступного трикотажа, в ассортименте которых женская и мужская одежда, нижнее бельё, одежда для детей. Причем это собственное производство, которое находится в г.Кемерово. Сегодня Торговая сеть представлена в 29 населенных пунктах Кузбасса, таким образом функция получения наличных с терминала в магазине станет доступна жителям: г.Новокузнецк, г.Кемерово, г.Анжеро-Судженск, г.Киселевск, г.Березовский, г.Полысаево, г.Междуреченск, г.Топки, г.Юрга, г.Ленинск-Кузнецкий, г.Калтан, с.Безруково, п.Верх-Чебула, п.Грамотеино, п.Кедровка, п.Кузедеево, п.Комиссарово, п.Мундыбаш, п.Темиртау, с.Суслово, г.Мариинск, п.Яшкино, г.Осинники, г.Гурьевск, г.Мыски, п.Плотникова, пгт.Промышленная, г.Тайга и г.Таштагол.

Наталья Аксенова, генеральный директор группы компаний «Семейный ряд»:

- С помощью услуги выдачи наличных мы хотим стать более привлекательными для наших покупателей и соответствовать текущим требованиям рынка. Закрывать потребность не только нашим широким ассортиментом продукции - женский трикотаж, детский трикотаж от 0 месяцев, нижнее белье, мужской трикотаж, носки, панамки, платки, но и банковскими услугами.

Что такое «Наличные с покупкой»? Операция выдачи на кассе денежных средств с карты покупателю при осуществлении покупки в магазине. Новая услуга призвана сэкономить время жителей крупных городов, которым теперь не придется искать банкомат для снятия наличных, достаточно зайти в магазин для приобретения товара повседневной необходимости.

Максим Бауков, заместитель управляющего Кемеровским отделением ПАО Сбербанк:

- Данная услуга будет полезна как покупателям, так и торговым сетям. Это подтверждает и международный опыт. Данный сервис действует в ряде стран уже около 20 лет. Есть определенные лимиты на снятие наличных таким способом, как правило, их устанавливают сами торговые сети. Но удобство сервиса для населения очевидно - если срочно потребовались наличные, их всегда можно получить в супермаркетах, аптеках, на заправках. Выгодно это и для торговых сетей, у них увеличивается клиентопоток.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Партнерский материал.