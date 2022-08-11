Потоп на чью голову: как кемеровчанин выплатил соседу снизу 145 тысяч рублей за затопившую батарею

Получить деньги за пятна на потолке и за отклеившиеся после потопа сверху обои удается не всегда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Редкое, но обычное квартирное ЧП не только поссорило соседей. Но и довело дело до суда.

Хроника такова. У соседа этажом выше произошел порыв радиатора отопления. И горячая вода прошла от него вниз.

- В результате была повреждена внутренняя отделка нижней квартиры, ее мебель... Стоимость поврежденного имущества составила 145 тысяч рублей. Собственник затопленной квартиры обратился в суд, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области.

А дальше... Виноватый сосед не погасил в установленный для добровольного исполнения срок задолженность. И тогда судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на денежные средства должника в банке, на заработную плату и запретили ему выезд из РФ. После этого он оплатил задолженность в полном объеме.

Кстати, это не единственный случай, когда соседи не могут уладить ситуацию мирно и обращаются в суд. Так, судебные приставы в мае взыскали c кемеровчанки 257 тысяч рублей компенсации материального ущерба в пользу жильца, чья квартира была затоплена из-за разгерметизации алюминиевого радиатора. А в июле кемеровчанка заплатила 170 тысяч рублей соседу, его квартира тоже была затоплена, в этом случае - из-за лопнувшей подводки к смесителю.

«Горячее» ЧП. Что делать?

Получить деньги за пятна на потолке и отклеившиеся после потопа сверху обои удается не всегда. Наш корреспондент узнал в РЭУ, как все-таки вернее нужно действовать жильцам, пострадавшим от потопа.

Если вашу квартиру заливает водой, в первую очередь нужно: обесточить затопленное помещение через электрощит, перекрыть стояки с горячей и холодной водой, затем подняться к соседям сверху и попросить их сделать то же самое, вызвать аварийную диспетчерскую службу, составить акт о потопе, связаться со страховой компанией, если ваша квартира застрахована, сфотографировать последствия потопа в своей квартире и, по возможности, в квартире соседей, пока ждете аварийную службу.

После того, как будет составлен акт, выясните, на какую сумму вы понесли убытки. Для этого нужно провести оценку ущерба. Затем попробуйте договориться о взыскании убытков мирным путем, составив расписку либо отправив досудебную претензию. Если решить конфликт мирно не получится, придется обращаться в суд.