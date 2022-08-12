«Ростелеком» в Кузбассе модернизировал систему видеонаблюдения в поселке городского типа Яшкино

Фото: пресс-служба Ростелеком.

«Ростелеком» завершил модернизацию комплекса видеонаблюдения в пгт Яшкино в Кемеровской области. Компания заменила устаревшую технику и оборудовала новые точки мониторинга. Заказчиком работ выступило муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Яшкинского муниципального округа».

Специалисты «Ростелекома» смонтировали на одиннадцати участках 16 уличных IP-видеокамер высокого разрешения, оснащенных инфракрасной подсветкой. Камеры позволяют распознавать лица и государственные номера автомобилей и передавать видеоизображение в облачное хранилище. Для бесперебойной работы комплекса специалисты заменили кабельные линии.

«Одна из наиболее эффективных мер обеспечения безопасности – установка камер. Система видеонаблюдения позволяет нам в режиме реального времени круглосуточно получать информацию о ситуации на дорогах и при необходимости оперативно принимать меры. “Ростелеком” установил современное оборудование, которое позволит развивать систему наблюдения и подключать необходимые дополнительные услуги», — говорит директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Яшкинского муниципального округа» Александр Логинов.

«Система видеонаблюдения выводит мониторинг общественного порядка на новый уровень. Облачные решения “Ростелекома” помогают формировать комфортную среду для жителей крупных городов и малых населенных пунктов, а также реализовывать важные муниципальные и государственные проекты. Наша компания готова предлагать современные эффективные решения для управления территориями», — комментирует Алексей Михайлов, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком».

Услуга видеонаблюдения от «Ростелекома» помогает обеспечивать безопасность территории и сохранность имущества, собирать и предоставлять доказательства при выявлении виновников конфликтов, отслеживать эффективность использования рабочего времени. Видео с камер можно смотреть в личном кабинете мобильного приложения из любой точки мира. Трансляцию также можно вывести на сайт или экран по прямой ссылке.

Узнать подробнее об услугах и сервисах «Ростелекома» и оставить заявку на подключение можно по номеру 8 (3842) 75 35 65 и на сайте компании.

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