26 августа в Кемерове начнется монтаж памятника воину-освободителю

Фото: пресс-служба АПК

В конце августа в Кемерово из Москвы будет доставлена бронзовая скульптура воину-освободителю, после чего начнется монтаж памятника. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Глава региона в ходе рабочей поездки в Москву проинспектировал ход работ по созданию памятника. Планируется, что скульптуру весом 26 тонн привезут в столицу Кузбасса 25-26 августа - для этого будет задействовано три фуры.

Фото: пресс-служба АПК

Фото: пресс-служба АПК

Памятник воину-освободителю станет основой мемориального комплекса героям-сибирякам в Кемерове - он будет расположен рядом с Президентским кадетским училищем. Сейчас на месте будущего мемориала активно ведутся работы. Уже возведен курган, подготовлены пилоны, фундамент, плита для основания пьедестала. Также специалисты благоустраивают парковую зону, ведут подготовительные работы по озеленению территории.

- Это часть нашей общей работы по сохранению для будущих поколений памяти о тех великих воинских и трудовых подвигах, которые наши предки совершали в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время... Работа, которую проделывают специалисты при создании памятника воину-освободителю, требует особых умений. Поэтому монумент будет воздвигнут в максимально возможные сроки при условии соблюдения всех необходимых технологий, — сказал Сергей Цивилев.

Фото: пресс-служба АПК

Напомним, что мемориальный комплекс героям-сибирякам будет включать точную копию памятника «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, посвященного подвигу кузбассовца Николая Масалова, спасшего в 1945 году немецкую девочку.

Вдоль аллеи к памятнику будут установлены гранитные пилоны с именами трех тысяч сибирских героев Советского Союза, России и кавалеров Ордена «Красной Звезды». Также на пилонах будут высечены названия воинских соединений, которые уходили на фронт из Сибири, госпиталей и заводов, которые работали на фронт в тылу.

Позже на территории комплекса построят храм — копию Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском, плац для торжественных построений кадетов и прогулочную зону. Кроме того, комплекс будет включать в себя музейно-выставочный центр с интерактивной экспозицией о героях-кузбассовцах.