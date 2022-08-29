В Кузбассе прошли торжества, посвященные Дню шахтера

В этом году столицей праздника стал Полысаево – самый молодой город области. Фото: АПК.

Дубль два - благоустройство

В Кузбассе уже более двадцати лет ежегодно выбирается региональная столица Дня шахтера, которую общими усилиями облагораживают. В нынешнем году ею во второй раз стал Полысаево, самый молодой из наших городов - в конце октября он отметит 33-летие.

Областные торжества впервые здесь состоялись в 2008 году, тогда власти города и области сделали упор на возведение новых социальных объектов. Даже торжества начались с новоселья в «Сказочной стране» - симпатичном детском саде. На этот раз сделали акцент на благоустройстве территорий.

По данным мэрии, в нынешнем году было отремонтировано 8,5 км дорог девяти улиц и 77 дворов многоквартирных домов, обновлены дорожные знаки и разметка. Заменили более 700 уличных светильников, так же более 700 аварийных подгнивших тополей заменили на саженцы хвойных пород, рябины и березы.

К примеру, на улице Крупской, 130, как рассказывали старожилы, много лет стоял недостроенный жилой дом. Плюс вид портил заросший бурьяном пустырь. И по инициативе жителей здесь решено было обустроить зону отдыха. Предложение победило в голосовании в рамках программы «Твой Кузбасс - твоя инициатива». Теперь на месте пустыря разбиты клумбы, установлены парковые диваны, урны, заасфальтированы пешеходные дорожки. Рядом расположилась комплексная спортивная площадка для игры в футбол и баскетбол. Последнюю сразу же, несмотря на капавший дождь, обновили ребята из спортшколы. Как рассказал тренер Александр Землянухин, место для тренировок и игр пустовать не будет - только футболом в Полысаеве серьезно занимаются более 100 учащихся от шести до 18 лет.

- Площадка понравилась: места побегать много, резиновое покрытие мягкое, так что падать не больно, - поделился впечатлениями 11-летний Леша Болдаев, пояснивший, что его игровое амплуа - вратарь.

Отдохнуть и поиграть в новом общественном пространстве смогут также юные и взрослые жители 14 расположенных поблизости многоквартирных домов.

Всего в благоустройство города за два года было вложено около 800 миллионов рублей. Как отметил глава Полысаева Валерий Зыков, перемены коснулись практически всех уголков, и каждый из 28 тысяч жителей сможет почувствовать праздник.

Смело смотрим в будущее

В нынешнем году областной День шахтера был проведен в новом формате - торжества состоялись не только в Полысаеве, но и в столицах северной и южной агломераций - Кемерове и Новокузнецке. Все мероприятия в трех городах начинались с парадов-шествий шахтерских делегаций. Как сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, теперь это будет новой традицией праздника. Ее цель - подчеркнуть авторитет шахтерской профессии:

- Это нужно, чтобы подчеркнуть ее значение для всей нашей страны. Мы хотели, чтобы шахтеры шли в своей форме одежды, с орденами, которых у них много, они сами бы гордились тем, что принадлежат этой профессии, - рассказал глава региона.

День шахтера в Новокузнецке. Фото: АПК.

В Полысаеве делегации горняков прошли от Аллеи памяти, где состоялось возложение цветов в память о погибших в Великой отечественной войне, до обновленного городского стадиона имени Анатолия Абрамова. Здесь к празднику уложили искусственный газон, добавили оборудование для занятий физкультурой и спортом, для болельщиков смонтировали удобные сиденья. На стадионе состоялся и торжественный прием горняков. Сергей Цивилев вручил награды лучшим горнякам. Свое поздравление с 75-летием Дня шахтера жителям Кузбасса направил президент России Владимир Путин, отметивший, в частности:

«Отрадно, что нынешнее поколение работников угледобывающей промышленности трудится с полной отдачей, вносит весомый вклад в укрепление индустриальной мощи и энергетической безопасности страны, в решение важнейших проблем социальной сферы».

Также с Днем шахтера регион поздравил и министр энергетики РФ Николай Шульгинов, и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

То, что угольщикам Кузбасса успешно удалось переориентироваться на новые рынки сбыта продукции после введения санкций, позднее на пресс-подходе подтвердил и губернатор Кузбасса:

- У наших угольщиков, как всегда, все получается. Поэтому смело смотрим в будущее!

Заслуженных шахтеров на приеме порадовали зрелищными номерами творческие коллективы, многие из которых - тоже лауреаты многочисленных конкурсов. Так, ансамбль народного танца «Сибирские выкрутасы» из Прокопьевска недавно взял сразу два Гран-при на престижном международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске. В Полысаеве девушки не только станцевали, но и исполнили барабанное шоу.

В Кемерове и Новокузнецке шахтерские парады также прошли по главным улицам городов. По оценкам организаторов, в них приняли участие около 10 тысяч горняков и работников угольной отрасли, а также студентов специальных и высших профессиональных учебных заведений.

Праздник для души

Кузбассовцы с размахом отметили День шахтера-2022. В муниципальных образованиях прошли народные гуляния. Местные творческие коллективы и приглашенные артисты подарили жителям шахтерских городов и поселков массу позитива и хорошего настроения. Для посетителей площадок организовали различные выставки, мастер-классы, места продажи сувенирной продукции. В Кемерове на Московской площади, к примеру, была устроена выставка ретроавтомобилей и площадка для скалолазания. В Белове можно было сходить на бесплатные кинопоказы российских картин 2021-2022 годов. Полысаевцев порадовали шоу дронов и концерт легендарной группы «Земляне». В Анжеро-Судженске к Дню шахтера приурочили чемпионат России по мотокроссу и открытый городской рок-фестиваль «На-гора!». Здесь же целых полтора часа проходил концерт легендарной для северного Кузбасса яйской поп-рок-группы (ВИА) «БИННС», первый состав которой был собран еще в 1969 году. В Междуреченске основное празднование по традиции развернулось на площади Весенней. Здесь семьи угольщиков приняли участие в конкурсе «Юный шахтаренок». Не испугала горожан и дождливая погода.

А кульминацией торжеств в регионе стало авиашоу пилотажной группы «Стрижи» Военно-космических сил России, порадовавших зрителей в Полысаеве, Кемерове и Новокузнецке.

День шахтера в Кемерове. Фото: АПК.