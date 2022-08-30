В начале сентября в Кузбассе потеплеет до +30 градусов

В выходные дни в регионе ожидается повышение температур. Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики кемеровского гидрометцентра отмечают: на этой неделе ожидается не только смена календарных месяцев, но и переменчивость погоды. Циклон, смещаясь через Урал, принесет пасмурную погоду с кратковременными дождями и переменной облачностью. В выходные дни в Кузбассе ожидается повышение температур до +25…+30 градусов.

Так, во вторник, 30 августа, столбики термометров днем покажут +20…+25 градусов. Ожидается юго-западный ветер 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Преимущественно без осадков, по северу местами кратковременные дожди, грозы.

В среду, 31 августа, ночью +9… +14 градусов, местами +3…+8 градусов, днем +22… +27 градусов. Прогнозируется юго-западный ветер 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Осадков ждать не стоит.

В четверг, 1 сентября, ночью +9… +14 градусов, местами +3…+8 градусов. Днем столбики термометров покажут +23… +28 градусов. Ожидается юго-западный ветер 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. Переменная облачность, кратковременные, местами сильные дожди и грозы. Преимущественно без осадков, днем по северу кратковременные дожди, грозы.

В пятницу,2 сентября, в ночное время +9…+12 градусов. После восхода солнца столбики термометров покажут +19…+25 градусов. Прогнозируют северо-западный ветер 2-7 метров в секунду. В этот день пройдет небольшой дождь.