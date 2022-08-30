В Кузбассе появился на свет свой Добрыня Никитич

Малыш стал четвертым ребенком в семье Никиты и Нины Автушенко. Фото: Telegram/alekseifomin/

В городе Юрга теперь есть свой Добрыня Никитич. Малыш стал четвертым ребенком в семье Никиты и Нины Автушенко. Родители выбрали для новорожденного удивительное имя. Об этом сообщил мэр Алексей Фомин в своем телеграм-канале.

- Трое старших - девочки. Их зовут Диана, Виктория и Яна. Они с нетерпением ждали появления брата. Поздравляю родителей с замечательным событием. Пусть Добрыня Никитич растет настоящим богатырем на радость всем, - сказал Алексей Фомин.

Отметим, что Добрыня Никитич - второй по популярности после Ильи Муромца богатырь русского народного эпоса, он часто изображается служилым богатырем при князе Владимире.

Напомним, что летом этого года в Кузбассе родился новый Александр Сергеевич Пушкин. Полный тезка гениального поэта появился на свет в роддоме Анжеро-Судженска. И по случайному совпадению - 6 июня, когда родился светоч русской поэзии и отмечается Пушкинский день России. Нам удалось разыскать папу малыша, и расспросить его о таком совпадении.

В день выписки молодую маму и юного тезку великого русского поэта встречала вся семья. И лично глава Анжеро-Судженска Александр Рыбалко, который вручил семье памятный подарок.