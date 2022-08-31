В Кузбассе житель до смерти избил сожительницу из-за отказа приготовить ужин

Жительницу госпитализировали, однако она скончалась в медицинском учреждении. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе ранее судимый 50-летний житель Чебулинского района избил до смерти сожительницу. Об этом сообщает СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что кузбассовец с сожительницей распивали алкоголь у себя в доме. Мужчина попросил возлюбленную приготовить ужин, она отказалась. Сожители поругались из-за этого, стали оскорблять друг друга нецензурной бранью. Во время ссоры мужчина избил 40-летнюю женщину, от чего она потеряла сознание.

Только через несколько часов после избиения сожительницы кузбассовец вызвал скорую помощь. Жительницу госпитализировали, однако она скончалась в медицинском учреждении. Мужчину задержали, он сотрудничает со следствием и признает вину. Жителя заключили под стражу.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что в Кузбассе осудили жителя, пытавшегося убить свою экс-возлюбленную. В июле 2021 года ночью мужчина пришел к квартире экс-сожительницы. Женщина не открыла ему дверь, тогда новокузнечанин выбил дверной замок и прошел внутрь. Затем ударил несколько раз кулаком по лицу 29-летнюю жительницу, а после нанес ей ножевые ранения.