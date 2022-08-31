Житель Кузбасса отказался от детей и обворовал их

Мужчина украл у своих детей порядка 76 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Яшкинского района несколько месяцев переводил выплаты по потере кормильца со счета своих детей на свою банковскую карту. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о присвоении и растрате (ч. 2 ст. 160 УК РФ).

После смерти жены 40-летний мужчина не захотел один воспитывать детей - мальчиков 5-ти и 9-ти лет. Он отказался быть законным представителем сыновей, и опекунство на них оформила родная тетя. При этом у мужчины был доступ к банковским счетам детей, чем он и воспользовался. В течение четырех месяцев - с сентября по декабрь 2021 года - он переводил с банковских счетов сыновей на свою карту пособия, которые им выплачивали в связи с потерей кормильца. В общей сложности кузбассовец украл у своих детей около 76 тысяч рублей.

Пропажу средств обнаружила тетя мальчиков. Женщина обратилась в правоохранительные органы, после чего была проведена проверка и возбуждено уголовное дело. Мужчина не стал отпираться и признал свою вину.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Кузбассовцу грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее «Комсомолка» писала, что Кузбассе пятеро человек обвиняются в краже денег с банковских счетов опекаемых детей.