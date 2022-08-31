Прощай «целина», до встречи через год!

Фото: пресс-служба КемГМУ.

Третий трудовой семестр, с июня по август, студенты Кемеровского государственного медицинского университета провели на «целине». Четыре студенческих отряда - медицинские «Атлант» и «Ювента», педагогический - «Дельта» и отряд проводников «Золотой компас» работали на разных территориях Кузбасса и страны.

15 бойцов отряда «Ювента» помогали медицинским работникам Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров имени св. великомученицы Варвары.

Вспоминая о трудовой смене, один из бойцов поделился своими мыслями о том, что будучи студентом-медиком, окунувшись в работу медицинского персонала, можно получить колоссальный опыт, научиться делать различные инъекции, записывать ЭКГ, ассистировать врачам. А кроме того, увидеть много необычных клинических случаев, которые могут быть полезны в дальнейшей врачебной практике.

18 бойцов медицинского отряда «Атлант» КемГМУ работали в Березовской городской больнице младшим и средним медицинским персоналом. В их обязанности входило наблюдение и уход за пациентами, помощь в их транспортировке, выполнение назначений врача, ведение документации, поддержание чистоты.

Трое студентов 3-го курса лечебного факультета трудились в гинекологическом, травматологическом и ортопедическом отделениях новокузнецкой горбольницы №1, в составе Международного студенческого медицинского отряда «Атлант».

Ребята, 24 бойца, из студенческого педагогического отряда «Дельта» провели три месяца в летних детских лагерях. В «Сибирской сказке», оздоровительных лагерях «Бунгурский», «Пламя» у ребят был широкий круг обязанностей: поиск индивидуального подхода к каждому ребенку, организация мастер-классов и подвижных игр, решение внутриотрядных конфликтов.

Несмотря на всю сложность работы с детьми, бойцы любят педагогическую деятельность, ведь это отличная возможность снова побывать в лагерях и окунуться в детство. Студенты рассказывают, что за одну смену, проведённую рядом с детьми, можно получить такую мощную эмоциональную отдачу, что хватит на год вперёд.

Фото: пресс-служба КемГМУ.

Самым, пожалуй, романтичным, стало лето для бойцов «Золотого компаса» - студенческого отряда проводников. Десять студентов КемГМУ работали проводниками пассажирских вагонов и побывали в таких городах, как Орёл, Анапа, Лабытнанги, Ставрополь, Санкт-Петербург, Воркута, Саранск, Сухум, Кисловодск, Адлер, Белгород. Проверяли документы, выдавали постельное белье и оказывали помощь маломобильным группам населения, контролировали поддержание чистоты, порядка в вагоне, продавали чайную и сувенирную продукцию и обеспечивали комфортные условия пассажирам во время поездки.

Третий трудовой семестр для студентов КемГМУ завершен, впереди - начало первого учебного семестра.

А осенью 2022 года, как сообщает пресс-служба администрации Правительства Кузбасса, в регионе пройдет Всероссийский слет студенческих отрядов, посвященный завершению 63-го трудового семестра. В нем будут задействованы 10 тысяч человек, в том числе студенты из 17 стран мира. В рамках слета пройдут творческий фестиваль, спартакиада, конкурсы профессионального мастерства, а также будут подведены итоги трудового семестра с награждением лучших бойцов.