Кемеровский ветеринар рассказал о важной детали в уходе за кошками и собаками

Ежегодно 31 августа свой профессиональный праздник отмечают люди, отвечающие за жизнь и здоровье братьев наших меньших - ветеринары.

О тонкостях этой благородной профессии, развитии ветеринарного дела в Кемерове и важных аспектах в уходе за питомцами согласился рассказать ветеринар-хирург-травматолог - Баянов Вадим Владимирович.

С чего начался ваш путь в медицине и почему вы выбрали профессию ветеринара?

Я вырос в семье врачей. И фактически передо мной всегда стоял пример работы моих родителей. В детстве, как у всех детей, у меня были профессиональные искания в том смысле, что можно стать милиционером, таким, каких их показывали в популярном в 1980 годы телесериале «Следствие ведут знатоки», или стать шофером. Изредка я пугал своих родителей, тем что после школы пойду на завод работать токарем. Ближе к восьмому классу я уже определился, что стану врачом. Ну и, после школы поступил в наш Кемеровский медицинский институт.

Примерно к четвертому курсу обучения в институте, получив травму коленного сустава и побывав в больнице в качестве пациента, я понял, что я хочу быть врачом травматологом-ортопедом.

В 1990-е годы в травматологии для лечения пациентов активно использовались аппараты Илизарова. Все металлоконструкции для лечения переломов, особенно пластины для остеосинтеза, сделанные в СССР, были очень далеки от совершенства и не всегда могли вылечить перелом. Поэтому в те годы работа врача-травматолога напоминала работу механика. Врач всегда имел в своем арсенале два гаечных ключа, которыми работал с аппаратами Илизарова.

Обучение в мединституте длилось шесть лет. Не было тогда ни магистратуры, ни бакалавриата, а все честные шесть лет шло обучение основам медицины.

В то время, когда я учился в институте, все фундаментальные дисциплины преподавались на очень высоком уровне. У всех теплокровных существ, что человек, что другие млекопитающие, к которым относятся собаки и кошки вся физиология практически идентична, фармакологическое действие лекарственных препаратов тоже практически идентичны. Все базовые принципы терапии и хирургии тоже особо ничем не отличаются. Самые большие различия между людьми и животными имеются только в инфекционных и паразитарных заболеваниях. Первые же операции на животных, которые мне довелось наблюдать, начались на четвертом курсе. В нашем институте на кафедре оперативной хирургии в то время был виварий, там студентам показывали различные операции на собаках и кошках.

Каким образом проходила ваша практика непосредственно как ветеринара?

После окончания института у всех выпускников уже от одного года в интернатуре или до двух лет в ординатуре, шло непосредственное обучение своей специальности. В те далекие времена, на весь город была только Государственная ветеринарная лечебница на ул. Федоровского, 17 с ее несколькими филиалами, которая работает до сих пор, но никакой ветеринарной хирургией, кроме кастрации котов, она тогда не занималась. И поэтому периодически владельцы животных, через своих знакомых обращались к человеческим врачам-травматологам. Ну, а для того, чтобы пролечить животное, был необходим рентген. Его, в свою очередь, можно было сделать только в обычной больнице в вечерне-ночное время, чтобы никто не увидел и не написал жалобу в горздравотдел.

Оперирование животного тоже было большим квестом. Это можно было сделать только в подвальном помещении больницы. Если там находилась какая-либо научно медицинская экспериментальная лаборатория, то задача значительно упрощалась. Для операции, естественно, был нужен наркоз, а к нему еще и врач-анестезиолог. Также были нужны стерильные инструменты и расходные материалы, которые может приготовить только операционная медсестра. Ну и, финальным звеном являлся сам врач и его ассистент.

Как молодому врачу-ординатору, в качестве ассистента мне приходилось принимать участие в операциях. Надо сказать, что наркоз для животных тогда был очень далек от того, что применяется сейчас. Как правило, это был эфирный наркоз, который начал применяться в России для людей еще с 1847 года. В этом случае собаке на морду надевали стеклянную банку с тряпочкой, смоченной эфиром, куда его периодически подливали. Также применялись человеческие препараты для внутривенного наркоза, которые иногда приводили к летальным исходам.

Когда ситуация начала меняться в лучшую сторону?

Ситуация с квалифицированной ветеринарной помощью начала радикально меняться, когда в нашем городе вначале появилась первая частная ветеринарная фирма под названием «Кот и пес», а спустя некоторое время и первая частная ветклиника «Ника», которая первоначально располагалась в подвале жилого дома в районе Швейной фабрики. «Кот и пес» работал большей частью на дому у клиентов и уже начал проводить нормальные хирургические операции. Не отставала от них и «Ника», которая затем переехала на стадион «Химик», а после на ул. Нахимова. «Кот и пес» со временем распался. Его основатели занялись самостоятельным бизнесом, а кто-то и переехал в Москву. «Ника» до сих пор благополучно существует. Основателями «Кота и пса» и «Ники» были человеческие врачи, выпускники нашего кемеровского медицинского тогда еще института.

Наличие этих двух небольших ветеринарных фирм, которые начали оказывать качественную хирургическую помощь животным существенно улучшило ситуацию, но без собственного рентгеновского аппарата клиники не могли полностью покрыть все потребности владельцев животных.

В то время, уже после окончания института, проходя обучение в клинической ординатуре, по специальности травматология и ортопедия я начал заниматься научной деятельностью. Работая над кандидатской диссертацией, я проводил эксперименты на крысах. Ну, а так как у меня было свое помещение, где располагалась экспериментальная лаборатория, я там начал оперировать травмированных собак и кошек. В 1994 году я открывал ИП, начал работать официально, давал рекламу в бесплатной газете «Экстра - КП». После очередной налоговой реформы, когда взносы в пенсионный фонд подняли с 5% до 30%, я закрыл ИП.

В другой больнице нашего города тоже располагалась экспериментальная лаборатория и там были врачи, которые занимались ветеринарной хирургией. Ну и, как-то спонтанно на базе двух научных школ, из разных больниц нашего города сформировался коллектив врачей хирургов. После приобретения рентгеновского аппарата у нашего коллектива появилось небольшое помещение на базе государственной ветеринарной лечебницы на ул. Федоровского, 17, потом был переезд в здание медицинской академии, а сейчас этот коллектив плодотворно работает теперь уже на ФПК на ул. Свободы 6/1. Ну и, естественно, для того, чтобы иметь возможность заниматься любимым делом всем сотрудникам нашей клиники, кто имеет высшее медицинское образование, пришлось дополнительно проучится в ветеринарном колледже.

С каким запросом хозяева животных приходят чаще всего?

Отсчет своего стажа как ветеринара я веду с 1994 года, когда я открывал свое ИП. Но я занимаюсь только хирургией и травматологией. Большинство владельцев животных сейчас стали понимать, что если животное взято не для разведения, то его необходимо стерилизовать. И самой распространенной операцией сейчас является стерилизация животных. Редко в какой рабочий день бывает меньше двух таких операций.

А если говорить о травмах?

Самые распространенные травмы, как правило, у собак - попадание под машину, у кошек - падение с верхних этажей многоэтажных зданий. Чем выше этаж, с которого падает кошка, тем серьезнее у животного травмы. Большую роль при этом играет вес самого животного. Крупные животные типа Мейн-кунов при падениях с высоких этажей очень редко выживают. В таких случаях кроме костной травмы часто встречаются и разрывы внутренних органов. Поэтому, хотелось бы порекомендовать хозяевам кошек, живущих на верхних этажах, ставить на окна москитные сетки. Для котов, живущих в частном секторе чаще всего опасность представляют нагноившиеся укусы от своих же сородичей.

Доводилось ли вам работать с экзотическими животными?

Одним из самых экзотических животных, с которыми мне пришлось работать, была летучая мышь. У нее был перелом крыла, и я его синтезировал иглой от шприца. Но, к сожалению, судьба этого животного печальная. Хозяева не смогли обеспечить ему необходимое питание в виде насекомых, и оно погибло от истощения. Еще из редких животных был артист цирка бобер по кличке Томик. У него был перелом верхней челюсти. Ему я проводил остеосинтез челюсти металлом с памятью формы. Была цирковая рысь. Лечили ей перелом передней лапы. Одно время было модным держать дома домашних хорьков. Нам их часто приносили на стерилизацию. Бывали змеи, кролики с травмированными лапами. Птиц иногда приносят, чаще всего с травмами крыльев. Одно время оперировал лошадей. Исправлял пони неправильно сросшуюся переднюю конечность. Грыжи лошадям оперировал, переломы конечностей лечил. Но с лошадьми очень сложно работать. Во-первых, нет условий для операции. Как правило, все происходит в конюшне, на телеге или на куче сена. Во-вторых, им сложно давать наркоз, так как это не собака и не кошка, и в случае остановки дыхания у меня нет возможности ее реанимировать. Ну и, при манипуляциях можно пострадать от удара ее копытом.

На что вы посоветуете обратить особое внимание при уходе за питомцем?

У домашних животных особенно старше пяти лет начинает сильно страдать зубной аппарат. Сначала на зубах образуется зубной камень, появляется неприятный запах изо рта, затем развивается пародонтоз. При этом ткани, которые окружают зуб, к которым относятся десны, костная ткань и связки, начинают разрушаться. Если вовремя не оказать пациенту специализированную помощь, то вероятность утратить зубы сильно возрастает. Профилактика данной проблемы очень проста. Нужно регулярно чистить зубы своим животным. Для этого есть специальные зубные щетки и пасты. Если не получается, то обращайтесь к ветеринарам, мы ультразвуком проведем снятие зубного камня.

Отдельно хочется упомянуть о праздниках. В Новый год кошки любят играть с дождиком, висящим на елке, и часто его поедают. Это приводит развитию кишечной непроходимости. Если ее вовремя не прооперировать, животное может погибнуть.

Кроме того, часто встречаются кошки и собаки с опухолями молочных желез. Как правило, любая опухоль, даже самая незначительная, со временем превращается в злокачественную. Много животных приносят в запущенном состоянии, с большими раковыми опухолями молочных желез уже с язвами и распадом. В этой ситуации уже радикальной операции, и соответственно полного выздоровления не получится.

Ну и, животных, которых не собираетесь пускать в разведение, желательно стерилизовать. Это лучше всего сделать до полового созревания. Стерилизация является хорошей профилактикой рака молочных желез и гнойного воспаления матки.