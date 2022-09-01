Кемеровчанин Виталий Кадочников представит Кузбасс во Всероссийском конкурсе «Учитель года России – 2022»

Педагогический стаж Виталия Валерьевича – 23 года, он активный участник профессиональных конкурсов: Фото: администрация г. Кемерово

Учитель русского языка и литературы из Кемерова Виталий Кадочников представит Кузбасс во Всероссийском конкурсе «Учитель года России – 2022», который пройдет в Тюмени в сентябре этого года. В День знаний педагог рассказал «Комсомолке» о том, как прививает школьникам любовь к литературе и почему детям обязательно нужно читать.

Учитель русского языка и литературы кемеровской средней общеобразовательной школы № 36 Виталий Валерьевич Кадочников - известная личность в образовательных кругах. Он победитель и участник множества региональных и федеральных конкурсов, его ученики также являются многократными лауреатами конференций и предметных олимпиад. В региональном этапе конкурса «Учитель года» Виталий Кадочников участвует уже во второй раз. В 2004 году – тогда педагог представлял Топкинский район – он занял второе место. В этом году Виталию Валерьевичу вновь предложили попробовать свои силы и показать наработки, накопленные за долгие годы (педагогический стаж учителя литературы превышает 20 лет). В итоге из 34 педагогов из разных территорий Кузбасса жюри выбрало победителем Виталия Кадочникова.

От медиацентра до театральных постановок

Виталий Кадочников является учителем русского языка и литературы, но на конкурс выбрал именно литературу.

- Я выбрал не самый популярный сейчас у детей предмет. Не русский язык, где можно говорить о нужности ЕГЭ... В литературе каждый раз приходится показывать, что эмоциональный и эстетический спектр необходимы для развития, а это очень сложно, - рассказал педагог «Комсомолке».

Ученики Кадочникова уже привыкли к тому, что уроки литературы - это не просто рассказы о писателях и разбор произведений, а нечто большее. Так, Виталий Валерьевич специально для занятий создает медиаматериалы: мультфильмы, зарисовки, при этом используя собственные иллюстрации. К слову, у всех учеников тетради также «ручной работы»: с рисунками, картами, пометками. Таким образом, тетрадь превращается в собственный художественный мир, отражая восприятие ребенка, поясняет педагог.

Тетради у учеников Виталия Кадочникова "ручной работы"

В медиацентре, которым руководит Кадочников, выпускают ролики о роли чтения и газеты, стилизованные под 19-й век. В театральном кружке, также возглавляемым педагогом, ребята делают постановки по мотивам изучаемых произведений. Так, в прошлом году пятиклассники придумали новую героиню - Хозяйку Красной Горки - и на сцене вплели ее образ в сказы русского писателя Павла Бажова.

По словам Виталия Кадочникова, такая дополнительная работа позволяет детям не только научиться анализировать, выработать свою точку зрения, но и систематизировать полученные знания.

- Важно, чтобы у учеников сложилось цельное представление о литературе как процессе. Постепенно обобщаются знания о произведении как этапе творчества писателя, затем как части литературного процесса. Формируются умения анализировать, сравнивать, обобщать полученные на уроках литературы знания, способствующие построению в сознании ученика общей культурно-исторической картины, - считает учитель.

Надо ли отменять в школах Достоевского и Толстого?

По словам педагога, у нынешнего поколения, как и у любых подростков, есть сложности с чтением. Современные дети читают, но в основном фэнтези и беллетристику... В школе же преподают более сложные произведения. Но именно в этом и состоит задача педагога, считает Кадочников, – подать материал так, чтобы ребенок понял его и получил от чтения удовольствие.

- Книги не должны идти за развитием, они должны идти перед развитием. Некоторые говорят, что надо отменить в школах изучение Достоевского и Толстого, потому что дети ничего не понимают. Но школьная программа так построена специально, чтобы художественные произведения шли немного выше развития ребенка. Только таким образом идет умственный процесс. Мозг должен трудиться, - рассказал Виталий Кадочников.

По его словам, читать книги детям нужно обязательно. Чтение помогает расширить словарный запас, снимает стресс, развивает воображение, усиливает мыслительные способности, умение воспринимать и анализировать.

Фото: сайт Учитель года-2022

КСТАТИ

Финальные испытания конкурса «Учитель года России – 2022» пройдут в два этапа. В конце сентября педагоги проведут показательные уроки и занятия по внеурочной деятельности в Тюмени. После чего будут отобраны лучшие из лучших учителей - они соберутся в Москве, где проведут мастер-классы и примут участие в педсовете. Имена победителей будут объявлены в День учителя, 5 октября, на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце.