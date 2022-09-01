Кемеровчанину отказали в четырех театрах, и тогда... он открыл свой!

Дмитрий Поляков не только создает сценарии для своих постановок, но и сам участвует в них. Фото: Сергей ВЕРХОВОД.

Мы, кемеровчане, уже давно привыкли к театральной вывеске на «офисном» здании на Сарыгина, к двери, ведущий вниз...

А вот о том, что там не только работают люди, возвращающие взрослых в сказку и продлевающие детям детство, но именно с этим маленьким театром связана еще и страничка, имеющаяся в дневнике каждого кузбасского школьника, я узнала недавно. Такая страничка «Мой безопасный путь в школу» была в свое время и в моем детстве, в моем дневнике.

А придумал ее, как выяснилось, Дмитрий Поляков!

Но как, с чего начинался его театр-студия? С домашней вешалки в прихожей и с этой «обереговой» странички школьного дневника...

Здание на улице Сарыгина, в котором живет сказка. Фото: Сергей ВЕРХОВОД.

Начало

- Жизненный опыт нас ломает, даже внутри одной профессии он делает нас разными людьми. Каждый шаг ведет к самостоятельности, дарит нам самостоятельность, а когда выбираешь еще и самостоятельный, независимый путь, это накладывает невероятно сильный отпечаток... Возможность сделать себя таким, каким ты становишься - это, наверное, самое дорогое, что мы смогли себе позволить...

Наше интервью в театре-студии... Дмитрий Поляков начал вот такими словами.

И это прожитое, понятое, личное, думанное-передуманное. И это курс, который он указывает тому, кто ищет сейчас.

- А как Вы нашли «свой» театр?

- Окончил Новосибирскую государственную консерваторию имени М. И. Глинки с дипломом композитора и... встретился с неожиданной проблемой реальности. Вернувшись в 2009-м в родной Кемерово, не смог найти работу в творческой среде города, так как в России нет должности «композитор». И пришлось делать свой театр… - рассказывает Дмитрий, - а вместе с ним я создал себе должность композитора, директора, режиссера и ряд других, только чтобы заняться любимым делом самостоятельно.

- Так в 2010-м в городе и появился семейный Театр-студия Дмитрия Полякова... А что это значило - вот это уточнение, семейный?

- Слово семейный здесь в двух значениях: созданный для родителей и детей, бабушек, дедушек, братьев, сестер, и - созданный в семье, вместе с женой Мариной. В нашей семье, на нашей кухне писались первые сценарии и по ночам вырезались декорации. Из зала в 18 квадратов убиралась мебель и начинались круглосуточные репетиции... За столько лет мы не разделили для себя ни семью, ни театр - это все единый комок и работа без выходных. Просыпаешься и ты сразу, буквально, в театре, - поясняет Дмитрий. - Когда растишь ребенка, не составляешь же план, кто его покормит, кто с ним погуляет. Это делает вся семья и все просто определяется процессом воспитания. С театром получается точно так же. Я искал возможности, Марина генерировала идеи, пусть иногда ей приходилось их доказывать (смеется. - Авт.).

Декорации к спектаклям Дмитрий и Марина Поляковы создают вместе. Фото: Сергей ВЕРХОВОД.

(Поясню так же: Марина Полякова, физик по образованию, выучилась на режиссера, чтобы уже запущенный мужем механизм «Театр» не останавливался. И так появились два столпа - музыка (авторские композиции Дмитрия) и режиссура (Марины), а сценарии и декорации семья всегда создавала вместе. И в процессе создания постановок участвовали и дети Поляковых. Все спектакли на них «проверялись». Благодаря детской искренности и открытости Поляковы всегда чувствовали неприкрытую реакцию на их работу. - Авт.)

- И что мы хотели нашим детям, то хотели и нашему зрителю, - продолжает Дмитрий рассказ, как театр-студия Поляковых начинался. - Катя и Андрей (наши дети) видели все постановки несколько раз, начиная с этапа пошива костюмов и написания музыки до финальной сцены на представлении в театре.

И они настолько привыкли к театральной семейной жизни, что, приходя после школы и встречая в зале декорации вместо привычной мебели и сказочных персонажей - вместо родителей, говорили только: «А-а! У вас снова театр, ну, хорошо, хорошо, занимайтесь, занимайтесь!»

Да и идею первого спектакля (или даже запрос извне) домой принес старший сын Андрей. Однажды, он, тогда - второклассник, рассказал мне, что к ним в школу приходил дядя-милиционер и очень долго рассказывал про пешеходные переходы, а ушел - все и забылось... И я понял, что канцелярский, «сухой» язык сотрудников ГИБДД маленьким детям не подходит, не интересен. Но ведь можно поставить небольшие сценки, чтобы привлечь внимание детей к очень важной теме... И 25 января 2011-го в 25-й кемеровской гимназии наш Театр-студия Поляковых показал первый спектакль по правилам дорожного движения. Позже его увидели ребята из разных школ и городов более 80 раз... И в 2014-м у каждого ребенка региона в школьном дневнике уже красовалась распечатка «Мой безопасный путь в школу» - идея Дмитрия Полякова, внедренная первоначально в выступления нашего Театра-студии. И через несколько лет совместной работы с кемеровскими гибдэдэшниками наступил год, когда не было зафиксировано ни одного несчастного случая с детьми на кемеровских дорогах!... Потом запросы стали приходить от организаций, учителей, зрителей: какую постановку они хотят видеть. Мы слушали их и делали то, что важно там, где мы выступим, - делится дальше секретами роста и успеха Дмитрий. - А позже появилось: «А как бы вы это сделали?», «Нам неважно, с какой сказкой вы приедете, нам важна позиция, которую вы несете». И это было здорово, это был уже новый наш уровень...

Страничка «Мой безопасный путь в школу» появилась благодаря театральной постановке Дмитрия Полякова.

Дом

И так много лет Театр-студия Дмитрия Полякова стремился создать условия, при которых семейность внутри и семейность снаружи, как магниты, притягиваются.

Ведь в зрительном зале на каждом спектакле можно увидеть улыбающихся детей с родителями. В этом «пространстве» выросло уже целое поколение, которое теперь приводит своих детей познакомиться со сказкой и с волшебниками, тепло встречающими каждого, кто переступает невысокий порожек театра. Распустившиеся на стенах вдоль лестницы цветы своими нарисованными лепестками встречают и полуторагодовалую девочку, и двухметрового папу. Иногда в театре слышны реплики перед сценой: «Мы даже не поняли, кому понравилось больше: нам или детям».

- Это место стало для многих домом, и главным образом потому, что оно создавалось семьей на протяжении 12 лет. Люди сюда, бывает, заходят, даже не на спектакль, а просто на десять минут, и уходят через полтора часа... Что-то (кто-то. - Авт.) делает особенным это место, - говорит Дмитрий. - И создание этого места было естественным. Все делалось от любви и желания создать безопасное и теплое пространство, каким мы хотели видеть наш Театр.

Кстати, в «поляковском» театре нет ни одного госрубля. И нередко задается вопрос сверху: «...как вы еще живы?»

Созданный внутри семьи Театр-студия для многих стал домом. Фото: Сергей ВЕРХОВОД.

Но всегда в самые сложные моменты нам встречались люди, готовые помочь и вдохновить на новые идеи. Именно благодаря счастливому случаю наш Театр-студия нашел свое творческое пространство, в котором сейчас принимает зрителей. До 2017-го для репетиций арендовывались небольшие помещения, но найти место, на котором можно было бы осесть, не получалось: то площадь слишком маленькая, то цена слишком большая. А потом произошло судьбоносное чудо: мы случайно вышли на собственника здания на Сарыгина, и еще вперед нашего вопроса получили предложение - вселиться в здание нашему театру, - вспоминает Дмитрий. - И, точно, наш авторский театр кто-то бережет свыше... И я очень благодарен Марине за то, что мы сделали, во многом это ее заслуга...И наш театр - отражение нас... Я ворвался туда, куда мне не следовало идти, но почему-то так получается, что я живу этим уже 12 лет. И теперь мы такие, какими стали, театр позволял смотреть на себя со стороны, делать выводы и расти дальше.

А главное, теперь в городе есть такое любимое место - Театр-студия Дмитрия Полякова...