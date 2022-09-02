В выходные дни в Кузбассе ожидаются дожди с грозами и до +28 градусов

В регионе прогнозируют дожди и прохождение холодного атмосферного фронта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики кемеровского гидрометцентра отмечают: Циклон, смещаясь через Урал, принесет в Кузбасс пасмурную погоду с кратковременными дождями и переменной облачностью.

Так, в пятницу, 2 сентября, столбики термометров днем покажут +15… +20 градусов, местами до +25 градусов. Ожидается северный ветер 6-11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. Местами по области кратковременные дожди, грозы, возможен град.

В субботу, 3 сентября, ночью +2… +7 градусов, местами до +12 градусов, днем +14… +19 градусов, местами до +24 градусов. Прогнозируется северо-восточный ветер 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. Преимущественно без осадков, по югу местами кратковременные дожди, грозы.

В воскресенье, 4 сентября, ночью +4… +9 градусов, местами до +14 градусов. Днем столбики термометров покажут +23… +28 градусов. Ожидается юго-восточный ветер ночью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, а днем 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Переменная облачность, кратковременные, местами сильные дожди и грозы. Преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы.

В понедельник, 5 сентября, в ночное время +8… +13 градусов. После восхода солнца столбики термометров покажут +17… +22 градуса. Прогнозируют северо-западный ветер 2-7 метров в секунду. В этот день будет облачно с прояснениями.