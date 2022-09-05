Казачка Ольга зовет гостей в креативный Кузбасс

Фото: Управление культуры Анжеро-Судженска.

Во вторник, 6 сентября, в Анжеро-Судженске открывается первая творческая лаборатория форума «Узоры Кузбасса» - пилотного межведомственного культурно-познавательного проекта, организованного при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Его цель - развитие такого нового для нашего региона направления, как креативный туризм.

Не только уголь и Шерегеш

- Времена, когда туристы просто глазеют на какие-то достопримечательности из окон автобусов или на музейные экспонаты, уходят в прошлое. Сейчас им куда интереснее самим непосредственно приобщаться к культурному наследию и быту в посещаемой территории, что-то сделать своими руками под руководством знатоков. Такой вид отдыха подходит как уже искушенным экзотическими поездками туристам, так и тем, кто в первый раз решил выбраться из зоны комфорта и надеется получить незабываемые эмоции от долгожданного отпуска, - рассказывает инициатор проекта Елена Сургуладзе.

«Узоры Кузбасса», как предполагается, смогут объединить в регионе и мастеров народно-художественных промыслов, и представителей туристической индустрии, и органы власти на местах. В итоге это позволит создать в регионе принципиально новые креативные локации и турпродукты: этно-поселения, пленэры, познавательные маршруты, авторские туры. Те же мастер-классы можно будет организовывать не только во время форумов и выставок. Попутно будут пропагандироваться эксклюзивные изделия из Кузбасса, а не, к примеру, китайский и турецкий ширпотреб. Ну, а успешная реализация мероприятий поспособствует, в свою очередь, экономической стабильности кузбасских мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, развитию новых форм и рынков сбыта для уникальной продукции, в том числе новых кузбасских брендов, а также популяризации национально-культурных традиций. А конечная цель - сделать регион самым креативным в России.

- Туристы должны узнать, что Кузбасс - это не только уголь и Шерегеш, - подчеркнула Елена Сургуладзе на прошедшей в Кемерове в понедельник пресс-конференции.

Ломаем стереотипы

Организаторы, правда, столкнулись на первых шагах с неожиданной проблемой: кузбасские умельцы декоративно-прикладного творчества стеснялись себя афишировать и не сотрудничали с представителями туриндустрии. К примеру, в регионе одних мастеров, занимающихся изготовлением изделий из бересты, около 150, но многие из них, скажем так, не на широком слуху, хотя, по оценкам специалистов, делают шедевральные вещи. Кроме того, кузбасские мастера в большинстве своем были слабы в реализации бизнес-планов, что вело к потере возможных финансовых потоков.

Чтобы как-то изменить ситуацию, за три нынешних летних месяца команда организаторов и экспертов проекта из Москвы, Кемерова, Ярославля, Казани, Оренбурга, Подмосковья, Прокопьевска и Анжеро-Судженска в режиме «онлайн» привлекла к мероприятиям более 270 участников. В социальных сетях онлайн-эфиры Творческой лаборатории «Узоры Кузбасса» были просмотрены более 18 140 раз. К примеру, лучшими практиками России по созданию креативных локаций, развитию креативного туризма и творчества с кузбассовцами поделились художники Гжельского промысла из Подмосковья, специалисты пуховой моды из Оренбурга и мастера приготовления чак-чака из Казани.

В сентябре в Кузбассе начинается новый - ключевой - этап проекта: проведение двухдневных очных Творческих лабораторий «Узоры Кузбасса» и встреч с участниками для их творческого развития. Первая откроется во вторник в Анжеро-Судженске. Хозяйка - казачка Ольга - обещает интересные встречи и сюрпризы, в том числе экскурсию в Центр казачьей культуры, где познакомит с увлекательной историей появления казаков в Сибири, расскажет про их быт и нравы, а также поведает об устройстве и убранстве казачьей горницы. Ее дочка-красавица Катерина научит веселым и задорным казачьим народным играм и залихватским песнями и танцам.

А в четверг и пятницу на этой неделе творческая лаборатория состоится в Прокопьевске, где аспект будет сделан на тонкости изготовления берестяных изделий.