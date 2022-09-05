В Кузбассе потеплеет до +31 градуса

Самым теплым днем на этой неделе ожидается среда. Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики кемеровского гидрометцентра отмечают: в Кузбасс на предстоящей неделе на смену теплым дням придет прохлада с дождями, а в конце месяца возможно и с мокрым снегом. Самым теплым днем на этой неделе ожидается среда, а с четверга начнется понижение температуры.

Так, во вторник, 6 сентября, столбики термометров днем покажут +19… +24 градуса, по югу до +29 градусов, по северу +13… +18 градусов. Ожидается юго-западный ветер 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. Местами пройдет кратковременные дожди, грозы.

В среду, 7 сентября, ночью +9… +14 градусов, местами +3… +8 градусов, днем +26… +31 градус. Прогнозируется юго-восточный ветер ночью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. В этот день преимущественно без осадков, по северу местами пройдут кратковременные дожди, грозы.

В четверг, 8 сентября, ночью +11… +16 градусов. Днем столбики термометров покажут +14… +19 градусов. Ожидается юго-восточный с переходом на северо-западный ветер ночью 6-11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду, местами порывы до 23 метров в секунду. Обещают переменную облачность, местами будут кратковременные дожди и грозы.

В пятницу, 9 сентября, в ночное время +5… +11 градусов. После восхода солнца столбики термометров покажут +15… +17 градусов. Прогнозируют западный ветер 2-7 метров в секунду. В этот день осадков ждать не стоит.