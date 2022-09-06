«Спасибо за праздник»: в Кузбассе состоялись Кинопоказы

Старт Кинопоказа от Goodline в Кемерово. Фото: Служба маркетинга Goodline

Тепло, уютно и по-домашнему – именно так можно описать атмосферу на Кинопоказах от Goodline. С 20 августа по 3 сентября несколько тысяч гостей по Кузбассу собрались вместе, чтобы посмотреть кино под открытым небом.

Теплые эмоции на Кинопоказе от Goodline. Фото: Служба маркетинга Goodline

Кузбассовцы с особым трепетом ждали возвращения Кинопоказов – в последний раз серия мероприятий проводилась в 2019 году. После трехлетнего перерыва организаторам, наконец, удалось собрать гостей на уютном семейном мероприятии и подарить жителям Кузбасса много добрых эмоций:

- Goodline – местная компания, и нам важно делать добрые дела для людей, которые живут рядом с нами. Мы не только дарим эмоции гостям, но и сами кайфуем от того, что делаем. Рады, что нам удалось собрать гостей и подарить им теплые эмоции, – поделился Андрей Голубев, руководитель проекта «Кинопоказ от Goodline».

На протяжении года в компании Goodline проходит целая серия серия мероприятий под эгидой «Дари добро». Среди них Кинопоказы, которые проводятся Кузбассе уже в пятый раз. Жители шести городов – Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Белово, Юрга и Ленинск-Кузнецкий – собрались вместе, чтобы посмотреть фильм «Артек. Большое путешествие» под открытым небом на огромном десятиметровом экране.

Просмотр кино под открытым небом на Кинопоказе от Goodline. Фото: Служба маркетинга Goodline

Но просмотр кино с горячим чаем и бесплатным попкорном – это далеко не все, что ожидало гостей на Кинопоказе. Можно было весело провести время на аквагриме, нанести мейкап, попрыгать на батуте и покататься на баланс борде, поиграть в гигантскую дженгу, а на память сфотографироваться в фотобудке и на фотозоне.

Несмотря на то, что Кинопоказы в городах Кузбасса состоялись уже в пятый, юбилейный раз, многое на них было впервые. Например, проводился специальный розыгрыш среди тех, кто зарегистрировался на сайте мероприятия. На самом Кинопоказе впервые проводились квесты, на которых можно было получить призы и подарки.

Кинопоказ от Goodline – это повод не только собраться вместе, но и отметить юбилей приставки «Большое ТВ». На площадку приглашались самые первые абоненты приставки, для которых проводился отдельный розыгрыш призов. Гости могли выиграть лимитированную приставку «Большое ТВ» или эксклюзивный мерч с картинами кузбасских художников.

Зона аквагрима на Кинопоказе от Goodline. Фото: Служба маркетинга Goodline

«Спасибо за праздник», «Было круто», «Почаще устраивайте такие мероприятия» и другие теплые слова были сказаны в адрес организаторам и в социальных сетях компании. Жители Кузбасса смогли по-настоящему насладиться уходящим летом, и даже дождь и прохладная погода не смогли этому помешать.

Подарить добро тем, кто рядом – именно такую цель преследует организатор мероприятия, местный интернет-провайдер Goodline. А это значит, что жители Кузбасса еще не раз встретятся вместе на добрых, теплых, семейных мероприятиях.