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Общество6 сентября 2022 6:50

«Спасибо за праздник»: в Кузбассе состоялись Кинопоказы

Несколько тысяч гостей посмотрели кино под открытым небом
Яков КРЫМСКИЙ
Старт Кинопоказа от Goodline в Кемерово.

Старт Кинопоказа от Goodline в Кемерово.

Фото: Служба маркетинга Goodline

Тепло, уютно и по-домашнему – именно так можно описать атмосферу на Кинопоказах от Goodline. С 20 августа по 3 сентября несколько тысяч гостей по Кузбассу собрались вместе, чтобы посмотреть кино под открытым небом.

Теплые эмоции на Кинопоказе от Goodline.

Теплые эмоции на Кинопоказе от Goodline.

Фото: Служба маркетинга Goodline

Кузбассовцы с особым трепетом ждали возвращения Кинопоказов – в последний раз серия мероприятий проводилась в 2019 году. После трехлетнего перерыва организаторам, наконец, удалось собрать гостей на уютном семейном мероприятии и подарить жителям Кузбасса много добрых эмоций:

- Goodline – местная компания, и нам важно делать добрые дела для людей, которые живут рядом с нами. Мы не только дарим эмоции гостям, но и сами кайфуем от того, что делаем. Рады, что нам удалось собрать гостей и подарить им теплые эмоции, – поделился Андрей Голубев, руководитель проекта «Кинопоказ от Goodline».

На протяжении года в компании Goodline проходит целая серия серия мероприятий под эгидой «Дари добро». Среди них Кинопоказы, которые проводятся Кузбассе уже в пятый раз. Жители шести городов – Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Белово, Юрга и Ленинск-Кузнецкий – собрались вместе, чтобы посмотреть фильм «Артек. Большое путешествие» под открытым небом на огромном десятиметровом экране.

Просмотр кино под открытым небом на Кинопоказе от Goodline.

Просмотр кино под открытым небом на Кинопоказе от Goodline.

Фото: Служба маркетинга Goodline

Но просмотр кино с горячим чаем и бесплатным попкорном – это далеко не все, что ожидало гостей на Кинопоказе. Можно было весело провести время на аквагриме, нанести мейкап, попрыгать на батуте и покататься на баланс борде, поиграть в гигантскую дженгу, а на память сфотографироваться в фотобудке и на фотозоне.

Несмотря на то, что Кинопоказы в городах Кузбасса состоялись уже в пятый, юбилейный раз, многое на них было впервые. Например, проводился специальный розыгрыш среди тех, кто зарегистрировался на сайте мероприятия. На самом Кинопоказе впервые проводились квесты, на которых можно было получить призы и подарки.

Кинопоказ от Goodline – это повод не только собраться вместе, но и отметить юбилей приставки «Большое ТВ». На площадку приглашались самые первые абоненты приставки, для которых проводился отдельный розыгрыш призов. Гости могли выиграть лимитированную приставку «Большое ТВ» или эксклюзивный мерч с картинами кузбасских художников.

Зона аквагрима на Кинопоказе от Goodline.

Зона аквагрима на Кинопоказе от Goodline.

Фото: Служба маркетинга Goodline

«Спасибо за праздник», «Было круто», «Почаще устраивайте такие мероприятия» и другие теплые слова были сказаны в адрес организаторам и в социальных сетях компании. Жители Кузбасса смогли по-настоящему насладиться уходящим летом, и даже дождь и прохладная погода не смогли этому помешать.

Подарить добро тем, кто рядом – именно такую цель преследует организатор мероприятия, местный интернет-провайдер Goodline. А это значит, что жители Кузбасса еще не раз встретятся вместе на добрых, теплых, семейных мероприятиях.

Общество: ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ