Кемеровский цирк зажигает огни и приглашает зрителей на новую программу

Фото: Иркутский цирк.

С 17 сентября Кемеровский цирк приглашает жителей и гостей областного центр на новую цирковую программу.

Зрители увидят на манеже «Лучшую труппу джигитов» - именно так американские газеты назвали группу артистов-наездников под руководством Андрея Астафьева. Участники труппы с блеском выступали на аренах Европы, Америки, Австралии и Японии. Но, независимо от географии выступлений, зрители неизменно замирают от бесстрашия артистов, красоты и сложности исполняемых ими трюков, а также невероятной гармонии лошади и человека.

Выступят на арене и другие дрессированные животные. Например, обезьяны. Они покажут различные трюки, пародию и джигитовку. А потомственная цирковая артистка Алия Такшантова и ее подопечная медведица Соня продемонстрируют царящую между ними любовь и взаимопонимание. А их «цыганочка» - танец, который навсегда останется в памяти зрителей.

Увидеть на манеже можно будет и четвероногих артистов-собак. Питомцы Николая Горковенко заставят детей еще несколько дней вспоминать подаренный им поход в цирк. Вспоминать и улыбаться. Еще один повод для улыбок и смеха - это встреча с клоунским дуэтом «Не соскучишься» Дениса Банникова и Дениса Ющенко.

Акробаты, воздушные гимнасты, канатоходцы и невероятно искусный жонглер - все они оставят яркие эмоции. Новая программа «Цирк Zажигает огни!» будет интересна и взрослым, и самым маленьким зрителям. С нами не соскучишься! Приходите всей семьей!

Кемеровский цирк

пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-23-12

17 сентября, начало в 16.00

18 сентября, начало в 13.00

Цена билетов: от 500 до 2 200 рублей