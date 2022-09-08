«Ростелеком» подключил к цифровым сервисам Кузбасский клинический онкологический диспансер

Фото: пресс-служба Ростелеком.

Специалисты «Ростелекома» развернули для Кузбасского клинического онкологического диспансера им. М.С. Раппопорта виртуальную АТС, подключили быстрый интернет и настроили беспроводную сеть Wi-Fi в детском отделении.

Для сотрудников медучреждения провайдер организовал виртуальную АТС, при этом перенес 32 городских номера на цифровую платформу, а также настроил внутреннюю связь для 180 абонентов. Для пациентов диспансера «Ростелеком» подключил безопасную беспроводную сеть Wi-Fi.

Wi-Fi-сеть от «Ростелекома» помогает предоставить гостевой доступ в интернет с обязательной авторизацией пользователей в соответствии с законом. Сервис обеспечивает фильтрацию контента, позволяет отслеживать статистику подключений и определять время нахождения посетителей в сети.

Фото: пресс-служба Ростелеком.

«Современные цифровые услуги помогают специалистам оперативно решать рабочие задачи и обмениваться информацией с коллегами. Благодаря скоростной беспроводной сети пациенты детского онкологического отделения смогут дистанционно заниматься с педагогами», — комментирует Светлана Шаламова, главный врач ГБУЗ «Кузбасский клинический онкологический диспансер».

«Одной из приоритетных задач, которые стоят перед нашей компанией, является обеспечение цифровыми технологиями и современной связью организации сферы здравоохранения. Мы предлагаем партнерам комплекс телекоммуникационных услуг, которые позволяют оптимизировать работу медучреждений и сделать более комфортным пребывание пациентов», — комментирует Алексей Михайлов, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком».

Виртуальная АТС от «Ростелекома» — это организация телефонной связи через интернет с возможностями распределения, переадресации и записи звонков и сохранения их истории. На платформе можно организовать полноценный контактный центр. Входящие звонки, поступающие на городской номер или 8 800, автоматически распределяются среди операторов. Сервис позволяет создать личный кабинет и вести аналитику звонков, учитывая количество и длительность разговоров.

Узнать больше об услугах для бизнеса и оставить заявку на подключение можно на сайте «Ростелекома» или по номеру 8 800 200 3000.

Партнерский материал.