Предприятия Кузбасса приглашают к участию в IV федеральном форуме «Производительность 360»

Форум пройдет 14 октября в Сочи

IV Федеральный форум «Производительность 360» пройдет 14 октября в Сочи. Организаторами мероприятия выступают Минэкономразвития РФ и Федеральный центр компетенций (ФЦК). Кузбасские предприятия могут стать участниками форума, чтобы обменяться опытом бережливого производства и поделиться лучшими практиками повышения эффективности бизнеса и результатами реализации нацпроекта «Производительность труда».

«В этом году тематика форума максимально сконцентрирована на актуальной повестке – с предпринимательским сообществом мы обсудим самые быстрые и действенные инструменты для роста эффективности бизнеса, наращивания объемов производства в условиях повышенного спроса на импортозамещение. Уверен, что все вместе мы сможем сформулировать новые подходы по более широкому вовлечению предприятий в культуру бережливого производства», – отмечает генеральный директор ФЦК Николай Соломон.

Форум «Производительность 360» пройдет уже в четвертый раз и станет самым масштабным по географии участников за все время. Заявки на участие уже подали представители предприятий из более чем 50 российских регионов. Регистрация участников проходит до 1 октября на платформе forum-360.ru.

Национальный проект «Производительность труда», который курирует Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране. Для реализации поставленных задач Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов. В Кузбассе участниками нацпроекта стали уже 65 предприятий несырьевых отраслей экономики.