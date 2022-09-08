В «Томской Писанице» кузбассовцев познакомят с татарской культурой

Фото: музей-заповедник «Томская Писаница».

В субботу, 10 сентября 2022 года, в кузбасском музее-заповеднике «Томская Писаница» состоится фестиваль-конкурс татарской культуры, посвященный Году культурного наследия народов России.

Татары - вторая по численности национальность Кузбасса, которая тщательно бережет свое культурное достояние.

Более 20 национальных татарских коллективов области соберутся на большом этнографическом празднике в музее-заповеднике «Томская Писаница».

Учредитель Фестиваля-конкурса татарской культуры - Министерство культуры и национальной политики Кузбасса. Партнер фестиваля - Региональная общественная организация Татарская национально-культурная автономия Кемеровской области.

В рамках фестиваля состоится открытие татарского национального культурного центра и мечети - она будет работать в формате «домовой» мечети и будет доступна для посещения в часы работы музея. В национальном культурном центре «Татар йорты» (Татарский дом) планируется проводить мастер-классы, выставки, чтения и другие активности, раскрывающие культуру татарского народа.

Все бревенчатые сооружения «Татарского подворья» по инициативе Сергея Евгеньевича Цивилева были подарены Республикой Татарстан Кузбассу в рамках I Международного шахтерского Сабантуя в 2021-ом году и переданы в дар музею-заповеднику «Томская Писаница».

Торжественное открытие Фестиваля-конкурса татарской культуры в музее-заповеднике «Томская Писаница» состоится в 13.00.

Фото: музей-заповедникк «Томская Писаница».

В программе мероприятия - выставка уникальных изданий Коранов и выставка национальных головных уборов, тюбетеек и калфаков. Также гости смогут увидеть кукол в традиционных национальных костюмах. Над рекой Томь на живописной смотровой площадке финалисты конкурса будут читать Коран, а на главной аллее мастера традиций покажут ремесленные и кулинарные навыки. Пройдут состязания в ловкости и находчивости в национальных играх для детей. Для всех желающих будет работать открытый лекторий об истории и культурном наследии коренного населения Кемеровской области.

В рамках Фестиваля-конкурса татарской культуры будут выбраны лучшие участники по пяти номинациям:

- «Народный танец» - хореографические номера в двух возрастных категориях (младшая и старшая группа);

- «Стилизованный национальный костюм» - дефиле в современных нарядах, включающие головные уборы, выполненные в национальных традициях;

- «Татарский дом и традиции приема гостей» - презентация элементов дома или комнаты с рассказом о культуре приема гостей, гостеприимстве;

- «Народная мудрость» - конкурс пословиц и поговорок на татарском языке;

- «Финал конкурса чтецов Корана» - в младшей возрастной категории.

Фото: музей-заповедник «Томская Писаница».

Программа Фестиваля-конкурса:

13.00-13.15 Открытие Фестиваля;

13.15-17.00 Выставка Коранов / Выставка национальных головных уборов / Выставка кукол в традиционных национальных костюмах;

13.15-17.00 Финал конкурса «Лучший чтец Корана»;

13.15-16.00 Национальные игры для детей / Мастер-классы по традиционным татарским ремеслам и кухне / Конкурсная программа творческих коллективов татарской культуры;

14.00-16.00 Лекторий «Коренное население Кемеровской области»;

16.00-17.00 Внеконкурсная программа Фестиваля;

17.00-17.30 Награждение участников.

Стоимость билетов в музей и на фестиваль: взрослый (полный билет) - 450 руб., детский (льготный) - 350 руб. Детям до 5 лет - бесплатно. Действует вход по Пушкинской карте.