В выходные дни в Кузбассе ожидается от -2 до +20 градусов

При этом сильных осадков в регионе не ожидается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики кемеровского гидрометцентра отмечают: в Кузбассе в выходные дни по ночам ожидаются заморозки.

Так, в пятницу, 9 сентября, столбики термометров днем покажут +14… +19 градусов. Ожидается юго-западный ветер 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. Преимущественно без осадков.

В субботу, 10 сентября, ночью +3… +8 градусов, местами заморозки до -2 градусов, днем +15… +20 градусов. Прогнозируется юго-восточный ветер 2-7 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду. Преимущественно без осадков, переменная облачность.

В воскресенье, 11 сентября, ночью +2… +7 градусов, местами заморозки до -2 градусов. Днем столбики термометров покажут +15… +20 градусов. Ожидается юго-восточный ветер ночью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. Переменная облачность, кратковременные, местами сильные дожди и грозы. Преимущественно без осадков.

В понедельник, 12 сентября, в ночное время +6… +11 градусов. После восхода солнца столбики термометров покажут +13… +17 градусов. Прогнозируют юго-западный ветер 2-7 метров в секунду. В этот день будет небольшой дождь.