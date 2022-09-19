В Кузбассе на неделе потеплеет до +25 градусов

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе наступили теплые дни. По прогнозам синоптиков Кемеровского гидрометцентра, на этой неделе воздух прогреется до +25 градусов.

Бабье лето порадует кузбассовцев солнечными днями с небольшими заморозками по ночам, а также отсутствием осадков.

Во вторник, 20 сентября, ночью столбики термометров будут показывать +4… +9, местами -2… +3, днем +14… +19. Ночью будет дуть юго-западный ветер, а днем он станет северо-западным, 2-7 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. Местами пройдут небольшие дожди, ночью и утром возможны туманы.

В среду, 21 сентября, ночные температуры составят 0… +5, местами до -5, а дневные +17… +22. Ветер будет юго-западный 2-7 метров в секунду с порывы до 12 метров в секунду. Малооблачно, преимущественно без осадков.

В четверг, 22 сентября, ночью прогнозируется +5… +10, местами -1… +4, днем воздух прогреется до +20… +25. Ветер будет юго-западный 2-7 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. Малооблачно, преимущественно без осадков.