Кузбассовцам компенсируют газификацию частных домов

Кузбасс - крупнейший потребитель природного газа в СФО. Фото: АПК.

В Кемерове 20 сентября состоялась пресс-конференция министра промышленности и торговли Кузбасса Леонида Старосвета. На ней были рассмотрены вопросы строительства межпоселковых газопроводов на территории Кемеровского района, а также газификация Новокузнецка по федеральному проекту «Чистый воздух».

- Кузбасс - крупнейший потребитель природного газа в Сибирском федеральном округе - более 3,4 млрд кубометров в год, - отметил Леонид Старосвет.

Министра промышленности и торговли Кузбасса добавил, что этом году завершили долгострой, а именно строительство пяти межпоселковых газопроводов на территории Кемеровского района. Данные объекты позволили создать технические условия для газификации граждан проживающих в с. Березово п. Новостройка д. Пугачи д. Сухая Речка, а также газифицировать вторую очередь домовладений в д. Сухово и с. Ягуново. В текущем году эти объекты получат газ в связи с завершением строительства межпоселковых газопроводов. Всего по данным объектам планируется газифицировать более 3,5 тысячи абонентов, в том числе объекты ЖКХ социальные объекты, объекты промышленности и предпринимательства.

В Новокузнецке газификация проходит в рамках федерального проекта «Чистый воздух». С 2021 года в южной агломерации реализуются мероприятия по строительству газораспределительных сетей за счет средств федерального бюджета. Уже сейчас закончено строительства трех объектов, которые позволят газифицировать жителей Кузнецкого (мкр. Малоэтажный) и Орджоникидзевского (мкр. Верхняя колония) районов. В текущем году будет создана техническая возможность для газификации порядка 880 домовладений.

Дальнейшее строительство газораспределительных сетей в Новокузнецке будет осуществляться по программе догазификации. Также жители микрорайонов Малоэтажный и Верхняя колония могут обращаться в адрес газовых организаций за оказанием услуги.

Бюджет компенсирует газификацию

Самая главная сложность в газификации частных домов - стоимость газового оборудования и подключения. Именно поэтому и было решено оказывать адресную финансовую поддержку кузбассовцам при газификации жилых домов. Размер компенсации будет зависеть от доходов семьи и может составить от 50% до 90% стоимости работ по газификации.

При этом компенсация полагается не только малообеспеченным кузбассовцам но и тем, кого можно отнести к среднему классу. Только суммы поддержки будут разными, так как они зависят от среднедушевого дохода. Так, если он ниже величины прожиточного минимума, можно рассчитывать на 90% стоимости работ и оборудования по газификации (но не более 135 тысяч рублей).

Семьи или одиноко проживающие граждане, которые имеют среднедушевой доход от 1 до 1,5 величин прожиточного минимума, могут получить 75% стоимости, но не более 112 500 рублей. Если среднедушевой доход от 1,5 до 2 величин прожиточного минимума, будет компенсирована половина стоимости, но не более 75 тысяч рублей.

В перечень категорий граждан, которые имеют право воспользоваться адресной помощью на газификацию жилого помещения, добавлены следующие:

- одиноко проживающие инвалиды I, II группы, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, среднедушевой доход которых превышает двукратную величину прожиточного минимума;

- семьи, в которых среднедушевой доход семьи превышает двукратную величину прожиточного минимума семьи, и имеющие в своем составе троих и более детей (в том числе усыновленных, приемных) в возрасте до 18 лет, совместно проживающих с родителями (усыновителями, приемными родителями) или с одним из них по их месту жительства; а также члена семьи, относящегося к одной из категорий граждан: инвалиды I или II группы;

- дети-инвалиды;

- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;

- ветераны и инвалиды боевых действий;

- члены семей погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий.

Для указанных категорий граждан размер выплаты составляет 50% стоимости выполненных работ по газификации жилого помещения и приобретенного газового оборудования, но не более 75 тысяч рублей.

При этом есть обязательное условие - денежную компенсацию выдадут, только если вы оплатили расходы по договору, заключенному не ранее 18 октября 2021 года. А также на денежную выплату могут рассчитывать те, кто заключил договор и не оплатил расходы или планирует его заключить. В этом случае выплата представляется в организацию, с которой заключен договор о подключении и подписан акт о готовности.

На денежную выплату могут рассчитывать те граждане, кто заключил договор и не оплатил расходы или планирует заключить договор. В этом случае выплата представляется в организацию, с которой заключен договор о подключении и подписан акт о готовности.

В настоящее время адресной мерой поддержки могут воспользоваться только жители газифицированных муниципальных образований (г. Кемерово, г. Новокузнецк, г. Юрга, Кемеровский, Новокузнецкий, Топкинский и Юргинский муниципальные округа).

Программа действует в регионе до 31 декабря 2024 года. Интересующую информацию и ответы на вопросы, касающиеся включения домовладения в программу догазификации, перечень необходимых документов и способы их подачи, а также примерную стоимость подключения можно узнать:

- на официальном портале Единого оператора газификации;

- по телефону колл-центра Единого оператора газификации 8-800-101-00-04.

В случае если дом подлежит догазификации, можно обратиться в орган социальной защиты населения Кузбасса муниципального образования за определением права на предоставление адресной социальной помощи.