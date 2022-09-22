Полет под куполом без страховки

Фото: личный архив.

В новой программе Росгосцирка, которую зрители могут увидеть в кемеровском цирке, головокружительные трюки представит Артур Данилив - один из самых молодых воздушных гимнастов России и самый юный артист труппы, гастролирующей в столице Кузбасса.

19-летний Артур продолжает дело своего отца - знаменитого воздушного гимнаста Николая Данилива, выступавшего под куполом более 30 лет. Под его руководством Артур и тренировался с самого детства. Так что, несмотря на юный возраст, его трюки - наивысшей сложности. Ведь выступает он на ремнях, а это самый сложный вид воздушной гимнастики, который требует хорошей физической подготовки и гибкости. Во-первых, потому что гимнаст выступает без страховки, а во-вторых, большинство трюков на воздушных ремнях непросто выполнить даже подготовленному спортсмену, ведь ремни жесткие и могут впиваться в кожу под действием веса. Но зато они позволяют показать всю красоту и искусство воздушной гимнастики, так как отсутствует ограничение пространства и летать на них можно в любую сторону, как и парить даже под самым куполом - на высоте шестиэтажного дома.

Завораживающий воздушный номер Артура Данилива в программе «Цирк Zажигает огни», кемеровчане и гости города смогут увидеть уже в ближайшие выходные. Приходите всей семьей, будет впечатляюще!

Кемеровский цирк

пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-23-12

24 и 25 сентября, начало в 13.00

Цена билетов: от 500 до 2200 рублей