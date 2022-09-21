Кузбасс обещает показать: в детях - счастье

Кузбасс является одним из лидеров по реализации социальных инноваций в России. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В Кемерове в среду, 21 сентября начался всероссийский форум «Вместе - ради детей! Доступная и качественная помощь».

Масштабное мероприятие объединило более полутора тысяч ведущих специалистов социальной сферы и образования страны. Организаторы форума - Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Правительство Кузбасса. Мероприятие проходит в очно-заочном формате. Ожидается, что здесь объединят все лучшее, что было наработано за 12 лет: актуальные темы, интересную программу, теплую атмосферу традиционных форумов и современные форматы коммуникации, возможности подключение всех регионов за счет использования онлайн-технологий.

- Кузбасс как площадка для обмена опытом выбран не случайно - регион является одним из лидеров по реализации социальных инноваций в России в данной сфере. Например, мы побывали в кемеровском центре реабилитации детей и подростков «Фламинго», где познакомились с опытом внедрения технологии микрореабилитационных центров на дому. Я считаю, что это - настоящий прорыв, так как проект способствует повышению качества жизни семей, воспитывающих детей с ментальной инвалидностью, восстановлению их социального и психологического статуса, - рассказывает Александр Лысенко, генеральный директор Национального центра проблем инвалидности, президент Ассоциации предприятий реабилитационной индустрии. - Уверен, что опытом кемеровчан заинтересуются и другие участники форума.

А, например, в Беловском городском округе реализуется социальный проект Семейной диспетчерской, цель которого в повышении качества условий жизнедеятельности детей в малообеспеченных семьях. Здесь могут проконсультировать по самым разным поводам: при сложностях детско-родительских отношений, вопросах трудоустройства, направления детей в санатории, юридических проблемах и т. д.

На форуме в течение трех дней будут работать профессиональные площадки, где участники могут выбрать интересные для них темы. Здесь расположились клубы профессионального мастерства, творческие мастерские, мастер-классы. Предоставлена возможность поделиться опытом и перенять опыт коллег из субъектов Федерации. На мастер-классах участников обучают создавать социальные проекты и защищать их, занимая уникальную и одобряемую позицию.

- В целом форум призван обеспечить тиражирование успешных социальных практик помощи детям и семьям с детьми, отметила Марина Гордеева, председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Международный - пока еще - статус придало мероприятию приглашение к участию делегации Донецкой народной республики. В числе гостей были жительницы города-героя Горловки, побратима кузбасского Прокопьевска. Как рассказали Татьяна Верич и Оксана Белик, сотрудницы специальной школы-интерната, они ждут, что уже через считанные дни у них начнется совершенно новый этап жизни, который позволит активно обмениваться опытом с кузбасскими коллегами. И у них уже успело сложиться благоприятное впечатление о качественном уровне работы образовательных учреждений Кузбасса.

Отметим и такую новинку мероприятия: все его дни будет функционировать детский пресс-центр. Более двух десятков юнкоров-старшеклассников будут собирать информацию об интересных событиях форума, брать интервью у участников и гостей. А по итогам - издадут тематическую газету. Где, в частности, обещаны и материалы о трудных подростках.