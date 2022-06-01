Горняки Кедровского разреза добыли 250-миллионную тонну угля

Добыча 250 миллионов тонн угля - значимая веха в истории разреза. Фото: УК «Кузбассразрезуголь».

На Кедровском угольном разрезе компании «Кузбассразрезуголь» добыли юбилейную 250-миллионную тонну «черного золота» с момента ввода предприятия в эксплуатацию. Мероприятие прошло в торжественной обстановке. От губернатора Кузбасса Сергея Цивилева коллективу разреза вместе с поздравлениями был вручен Памятный адрес, который вошел в копилку наград предприятия.

- Эту красивую знаменательную дату - 250 миллионов тонн угля - можно переводить на вагоны, на киловатты, но я бы перевела ее на судьбы тех людей, которые связали свою жизнь именно с этой кедровской тонной. И сегодня нам нужно сохранять те традиции, которые заложили наши ветераны, приумножать их новыми традициями и знаниями и двигаться дальше, - отметила, обращаясь к участникам торжества, директор АО «УК «Кузбассразрезуголь» Елена Дробина.

Почетное право добыть юбилейную тонну доверили машинисту гидравлического экскаватора Сергею Кашинскому и водителю технологического автомобиля Сергею Батлуку.

- Мы гордимся нашим Кедровским разрезом. У нас дружный коллектив, хорошие люди работают. Еще в 2012 году нашей бригаде выпала честь добыть 200-миллионную тонну угля, - рассказал Сергей Кашинский.

Разрез с богатой историей

Кедровский угольный разрез был сдан в эксплуатацию в 1954 году с проектной мощностью 300 тысяч тонн угля в год. Через пять лет на разрезе впервые в области смонтировали и ввели в эксплуатацию шагающий экскаватор ЭШ-6/60 с емкостью ковша шесть кубометров. Уже в 1961 году горняки предприятия добыли десятимиллионную тонну «черного золота».

На разрезе трудятся династиями, многие из которых работают на предприятии практически с момента основания. Фото: УК «Кузбассразрезуголь».

В 2006 году одним из первых обладателей новой высшей награды Кемеровской области - «Герой Кузбасса» - стал Николай Дорофеев, заслуженный шахтер РФ, бригадир экскаваторной бригады предприятия. А 29 ноября 2013 года впервые в мировой истории на угольном предприятии побывал Олимпийский огонь: Кедровский разрез принимал у себя этап Эстафеты Олимпийского огня Сочи-2014. Накануне Дня шахтера-2019 был установлен новый мировой рекорд. За июль бригада Константина Минакина пробурила 43,4 тысячи погонных метров, выполнив месячный норматив на 206,7 процента. В этот же период установили мировой рекорд месячной отгрузки горной массы. Бригада Евгения Захарченко отгрузила на автотранспорт один миллион 90 тысяч кубометров вскрыши.

В 2020 году на Кедровском разрезе создали полигон для испытаний инновационных технологий для биологической рекультивации земель, вышедших из производственного оборота. Совместно с учеными угольщики испытывают разные виды растений в различных климатических и геологических условиях, чтобы выявить лучшие технологии восстановления. В 2021 году предприятие появилось на туристической карте России - вошло в областной брендовый маршрут «Кузбасс. Огонь в сердце», утвержденный Ростуризмом.

Сегодня Кедровский угольный разрез оснащен самой высокопроизводительной техникой и новейшими технологиями, отвечающими всем мировым стандартам. В феврале 2021 года на Кедровском разрезе запустили в эксплуатацию экскаватор ЭКГ-35 под номером 2, самый мощный в линейке электрических карьерных экскаваторов отечественного тяжелого машиностроения.

Предприятие добывает угли энергетических марок СС. Среднегодовая добыча разреза составляет около пяти миллионов тонн угля. Балансовые запасы составляют более 70 миллионов тонн. В 2022 году горняки Кедровского угольного разреза планируют добыть 5,1 миллиона тонн угля.

- Наш легендарный Кедровский разрез празднует добычу 250-миллионной тонны. Наш крепкий, стабильный коллектив достойно встречает эту дату. Если говорить о 500-миллионной тонне, то она, безусловно, будет, будет вовремя и в срок, когда она будет нужна стране. Я уверена в своем коллективе - они всегда выполняют поставленные задачи, - добавила директор АО «УК «Кузбассразрезуголь» Елена Дробина.

На них равняется молодежь

Добыча 250 миллионов тонн угля - значимая веха в истории разреза. Чтобы достигнуть этого производственного рубежа, горнякам понадобилось почти 68 лет. За этой цифрой стоит труд ветеранов предприятия, наладивших производственный процесс, и тех, кто добросовестно работает сейчас. На разрезе трудятся династиями, многие из которых работают на предприятии практически с момента основания. Конечно, невозможно не поделиться трудовой биографией Сергея Дерябина - это пример настоящего горняка, главы династии, ветерана, на которого равняется молодежь разреза.

На Кедровский угольный разрез выпускник Горного техникума Сергей Иванович Дерябин пришел в 1957 году. Здесь он приобрел профессиональный опыт и прошел отличную школу жизни: начинал помощником машиниста экскаватора, был горным мастером. Более десяти лет он возглавлял горный участок № 3, где были самые большие объемы горных работ: среднемесячная добыча угля составляла 80-90 тысяч тонн - это вдвое больше, чем на других участках.

Сергей Дерябин - это пример настоящего горняка, главы династии, ветерана, на которого равняется молодежь разреза. Фото: УК «Кузбассразрезуголь».

Под руководством Сергея Дерябина участок по праву считался лучшим на разрезе - был лидером социалистического соревнования. Сергей Иванович сумел собрать отличный коллектив, вырастил настоящих горняков! Под его руководством работали люди, чьи имена сегодня золотыми буквами вписаны в летопись разреза. В их числе лидеры, рекордсмены, победители конкурсов профмастерства.

С.И. Дерябин отмечен многочисленными наградами - «Знак Почета», орден «Трудового Красного знамени», Знак «Шахтерская Слава» трех степеней, медали «100 лет со дня рождения В.И. Ленина» и «Ветеран труда». Кроме того, в школе №96 Кедровки работает музей имени Сергея Дерябина.

- Главное - не лениться, а отдавать себя своему делу и учиться у старшего поколения. Я и своим сыновьям сейчас говорю, что работать нужно, прежде всего, с людьми. 250 миллионов тонн угля - это большая цифра. Но это не предел, нужно постараться, и будет больше! - уверен заслуженный ветеран труда, автор горняцких починов Сергей Иванович Дерябин.