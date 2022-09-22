Бабье лето покинет Кузбасс

Со следующей рабочей недели осень проявит свой прохладный характер. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Синоптики кемеровского гидрометцентра отмечают: в этом году сентябрь в Кузбассе радует солнечными деньками. Так называемый период «бабьего лета» постепенно подходит к своему завершению. Столбики термометров постепенно начнут понижаться. Со следующей рабочей недели осень проявит свой прохладный характер.

Так, в пятницу, 23 сентября, столбики термометров днем покажут +12… +17 градусов, местами до +22 градусов. Ожидается юго-западный с переходом на северо-западный ветер 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Преимущественно без осадков, по югу пройдет небольшой дождь.

В субботу, 24 сентября, ночью -2… +3 градуса, местами до +8 градусов, днем +9… +14 градусов, в отдельных районах до +19 градусов. Прогнозируют северо-западный с переходом на северо-восточный ветер 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Местами по области ожидаются небольшие осадки.

В воскресенье, 25 сентября, ночью -3… +2 градуса, местами до +7 градусов. Днем столбики термометров покажут +7… +12 градусов, местами до +17 градусов. Ожидается северо-восточный ветер ночью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах обещают небольшие осадки.

В понедельник, 26 сентября, в ночное время -2… +2 градуса. После восхода солнца столбики термометров покажут +5… +7 градусов. Прогнозируют северо-западный ветер 2-7 метров в секунду. Местами по области ожидаются небольшие осадки.