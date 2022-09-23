Дело об убийстве кузбасского школьника на пляже в Новосибирске дошло до суда

Место преступления. Фото: СК РФ по Новосибирской области

В Новосибирске дошло до суда громкое дело об убийстве 16-летнего школьника из Кузбасса. Юноша приехал отдыхать на Обское море, но однажды утром его нашли зарезанным на пляже. Полицейские искали убийцу три года и в итоге задержали на другом конце страны. В ближайшее время уголовное дело, наконец, будет передано в суд.

Эта история произошла летом 2018 год. Семья из Кемеровской области с 16-летним сыном и его другом приехали отдыхать на Обское море. Они остановилась вблизи кемпинга «У моря». Утром 28 июня 16-летний парень пошел в туалет недалеко от домика, там он встретил незнакомца, который ранил его острым предметом в шею. Юноша погиб, так и не успев рассказать, что произошло.

Сразу после трагедии предполагалось, что убийц было двое, и в СМИ распространялись ориентировки на возможных преступников. Однако позже стало известно, что зарезал юношу молодой человек, которому на момент совершения преступления было 19 лет. В сентябре 2021 года парня задержали в Калининграде и этапировали в Новосибирск. По ходатайству следователя судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, в тот день между подростком и молодым человеком произошел словесный конфликт, в ходе которого молодой мужчина достал из рюкзака «неустановленный предмет» и ударил несовершеннолетнего не менее четыре раз в жизненно-важные органы.

Журналисты «Комсомолки», выяснили, что мотивом убийства могло послужить интимное видео. По одной из версий, 16-летний школьник с другом сняли на видео парочку, занимающуюся любовью на берегу Обского моря. На следующий день подросток столкнулся с молодым человеком, запечатленным на видео, и у них произошел конфликт, который закончился убийством.

Фото: СК РФ по Новосибирской области

В отношении 22-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). Сообщается, что свою вину молодой человек не признал.

В ближайшее время дело будет направлено в Центральный районный суд.